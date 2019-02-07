За отмену смертной казни выступают всего 18,5% белорусов

Согласно опросам, проведенным в 2017 году и опубликованным в сборнике материалов социсследований АИЦ, 60% граждан Беларуси считают справедливым применение смертной казни в стране.

Работа «Республика Беларусь в зеркале социологии» представлена АИЦ (Информационно-аналитическим центром при Администрации президента).

Там отмечается, что граждане остаются некомпетентными в данном вопросе. Так, 7% белорусов считают, что смертная казнь в стране уже отменена, 4% - что на нее действует мораторий.

Применение смертной казни поддерживают 60% опрошенных белорусов. За отмену выступают 18,5%, за введение моратория высказались 12,5%. Отмечается, что по сравнению с 2016-м число сторонников применения смертной казни увеличилось, а число сторонников введения моратория снизилось.

В 2017 году 60% высказали мнение, что смертная казнь необходима, 18,5% - выступили за отмену, 12,5% - за мораторий, а 9% затруднились с ответом, отмечают в ИАЦ.

Опросы проводились в 2017 году.

Сегодня Беларусь является единственной страной в Европе, где действует смертная казнь. Родственникам приговоренных, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

10 января Совет Европы сделал заявление , касающееся вынесенного накануне в Беларуси первого в текущем году смертного приговора.

В международной организации традиционно призвали к отмене смертной казни и выразили надежду на то, что данный, первый в этом году приговор, может быть отменен.

Напомним, в Беларуси был вынесен первый в этом году смертный приговор: суд в Бобруйске 9 января вынес расстрельный приговор местному жителю Александру Осиповичу за жестокое убийство двух девушек, которое было совершено летом прошлого года.

Международные организации, а также правозащитники, много лет требуют от властей Беларуси ввести мораторий на смертную казнь. В ПАСЕ даже предлагали провести эксперимент: прекратить использование смертной казни в течение года и посмотреть на принесенные результаты.