ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За отмену смертной казни выступают всего 18,5% белорусов

08.02.2019 15:08 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Согласно опросам, проведенным в 2017 году и опубликованным в сборнике материалов социсследований АИЦ, 60% граждан Беларуси считают справедливым применение смертной казни в стране.

Работа «Республика Беларусь в зеркале социологии» представлена АИЦ (Информационно-аналитическим центром при Администрации президента).

Там отмечается, что граждане остаются некомпетентными в данном вопросе. Так, 7% белорусов считают, что смертная казнь в стране уже отменена, 4% - что на нее действует мораторий.

Применение смертной казни поддерживают 60% опрошенных белорусов. За отмену выступают 18,5%, за введение моратория высказались 12,5%. Отмечается, что по сравнению с 2016-м число сторонников применения смертной казни увеличилось, а число сторонников введения моратория снизилось.

В 2017 году 60% высказали мнение, что смертная казнь необходима, 18,5% - выступили за отмену, 12,5% - за мораторий, а 9% затруднились с ответом, отмечают в ИАЦ.

Опросы проводились в 2017 году.

Сегодня Беларусь является единственной страной в Европе, где действует смертная казнь. Родственникам приговоренных, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

10 января Совет Европы сделал заявление, касающееся вынесенного накануне в Беларуси первого в текущем году смертного приговора.

В международной организации традиционно призвали к отмене смертной казни и выразили надежду на то, что данный, первый в этом году приговор, может быть отменен.

Напомним, в Беларуси был вынесен первый в этом году смертный приговор: суд в Бобруйске 9 января вынес расстрельный приговор местному жителю Александру Осиповичу за жестокое убийство двух девушек, которое было совершено летом прошлого года.

Международные организации, а также правозащитники, много лет требуют от властей Беларуси ввести мораторий на смертную казнь. В ПАСЕ даже предлагали провести эксперимент: прекратить использование смертной казни в течение года и посмотреть на принесенные результаты. 

Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что сохранение смертной казни в Беларуси было результатом голосования на референдуме, и президент не в праве ее отменить. В 2017 году Лукашенко заявил, что готов ввести мораторий на смертную казнь, если такую меру поддержит большинство белорусов на референдуме.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно опросам, проведенным в 2017 году и опубликованным в сборнике материалов социсследований АИЦ, 60% граждан Беларуси считают справедливым применение смертной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Эксперты СЕ поддержали планы развития Могилевской ассоциации местных Советов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика