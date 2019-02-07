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За отмену смертной казни выступают всего 18,5% белорусов
08.02.2019 15:08 — Новости Общества | БДГ
Согласно опросам, проведенным в 2017 году и опубликованным в
Работа «Республика Беларусь в зеркале социологии» представлена АИЦ (Информационно-аналитическим центром при Администрации президента).
Там отмечается, что граждане остаются некомпетентными в данном вопросе. Так, 7% белорусов считают, что смертная казнь в стране уже отменена, 4% - что на нее действует мораторий.
Применение смертной казни поддерживают 60% опрошенных белорусов. За отмену выступают 18,5%, за введение моратория высказались 12,5%. Отмечается, что по сравнению с 2016-м число сторонников применения смертной казни увеличилось, а число сторонников введения моратория снизилось.
В 2017 году 60% высказали мнение, что смертная казнь необходима, 18,5% - выступили за отмену, 12,5% - за мораторий, а 9% затруднились с ответом, отмечают в ИАЦ.
Опросы проводились в 2017 году.
Сегодня Беларусь является единственной страной в Европе, где действует смертная казнь. Родственникам приговоренных, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
10 января Совет Европы сделал
В международной организации традиционно призвали к отмене смертной казни и выразили надежду на то, что данный, первый в этом году приговор, может быть отменен.
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Согласно опросам, проведенным в 2017 году и опубликованным в сборнике материалов социсследований АИЦ, 60% граждан Беларуси считают справедливым применение смертной...
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