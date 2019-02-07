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Коррупция процветает: директор завода шестерен брал взятки в евро

08.02.2019 16:12 — Новости Общества | БДГ  
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Генерального директора минского завода шестерен задержали прямо в кабинете при получении взятки в двадцать тысяч евро. В МВД уверены, что взятки крупный начальник брал неоднократно.

Задержание проводили сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД 7 февраля. Как сообщается на сайте МВД, взятку от представителя иностранной коммерческой структуры в размере 20 тысяч евро директор завода получил за благоприятное решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование.

Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение). Сообщается, что данный руководитель в минувшем году неоднократно получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Следователи устанавливают всех причастных к противоправной деятельности.

Стоит отметить, что коррупция на заводе была выявлена в ходе выполнения задач по противодействию коррупции при реализации госпрограмм модернизации важнейших промышленных предприятий Беларуси.

Напомним, что сегодня Минский городской суд вынес приговор по громкому делу медиков: бывшему заместителю министра здравоохранения Игорю Лосицкому и бывшему главному врачу 12-й городской стоматологической поликлиники Владимиру Кравчёнку ближайшие годы предстоит провеси за решеткой из-за коррупционных преступлений.

 
 
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Генерального директора минского завода шестерен задержали прямо в кабинете при получении взятки в двадцать тысяч евро. В МВД уверены, что взятки крупный начальник...
 
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