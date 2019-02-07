ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лельчицком районе застрелили волка, имя которому выбирали всей страной - и не успели

08.02.2019 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

5 февраля в окрестностях деревни Букча Лельчицкого района застрелили помеченного GPS-ошейником волка, которому выбирали имя всей страной. Об этом сообщает «Волчий блог».


Фото: vouk.by

Застреленный волк был самцом-одиночкой. Ему было 3 года. Не так давно его пометили GPS-ошейником участники природоохранного проекта, который реализуется на Полесье при поддержке Франкфуртского зоологического общества.

Затем фотографию волка с предложением выбрать для него имя активисты разместили на сайте «Волчий блог». Как сообщает АПБ, за месяц они получили 660 заявок. Выбрать имя для волка планировалось 10 февраля. Однако до этой даты животное не дожило. 5 февраля его застрелили охотники в окрестностях деревни Букча Лельчицкого района. О появлении волка в окрестностях населенного пункта охотникам сообщили местные жители.

«По треку перемещения волка ученые знают, что это был первый „выход“ данной особи к этой деревне», — сообщает АПБ.

По данным координатора программ Франкфуртского зоологического общества Виктора Фенчука, в Беларуси ежегодно добывается почти две тысячи волков:

«Популяция волка в Беларуси находится в состоянии постоянного стресса. Мы хотим, чтобы отношение к волку изменилось, и выступаем за научно обоснованный подход к управлению популяцией».

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Стадион «Динамо» может стать лучшей ареной мира. И вот где можно проголосовать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика