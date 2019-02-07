В Лельчицком районе застрелили волка, имя которому выбирали всей страной - и не успели

5 февраля в окрестностях деревни Букча Лельчицкого района застрелили помеченного GPS-ошейником волка, которому выбирали имя всей страной . Об этом сообщает «Волчий блог».



Фото: vouk.by

Застреленный волк был самцом-одиночкой. Ему было 3 года. Не так давно его пометили GPS-ошейником участники природоохранного проекта, который реализуется на Полесье при поддержке Франкфуртского зоологического общества.

Затем фотографию волка с предложением выбрать для него имя активисты разместили на сайте «Волчий блог». Как сообщает АПБ, за месяц они получили 660 заявок. Выбрать имя для волка планировалось 10 февраля. Однако до этой даты животное не дожило. 5 февраля его застрелили охотники в окрестностях деревни Букча Лельчицкого района. О появлении волка в окрестностях населенного пункта охотникам сообщили местные жители.

«По треку перемещения волка ученые знают, что это был первый „выход“ данной особи к этой деревне», — сообщает АПБ.

По данным координатора программ Франкфуртского зоологического общества Виктора Фенчука, в Беларуси ежегодно добывается почти две тысячи волков:

«Популяция волка в Беларуси находится в состоянии постоянного стресса. Мы хотим, чтобы отношение к волку изменилось, и выступаем за научно обоснованный подход к управлению популяцией».