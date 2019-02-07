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Стадион «Динамо» может стать лучшей ареной мира. И вот где можно проголосовать
08.02.2019 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Обновленный стадион «Динамо» участвует в мировом
«Стадион года» — конкурс, организованный сайтами StadiumDB.com и Stadiony.net. Он ежегодный, на этот раз выбирают лучший стадион 2018 года. Среди участников есть и спортивный объект из Минска.
Чтобы участвовать в конкурсе, спортивный объект должен соответствовать нескольким критериям. Например, вмещать не меньше 10 тысяч человек, быть открытым в 2018 году. Учитываются и стадионы, построенные с нуля, и те, в которых прошла существенная перепланировка.
Кандидатов на победу всего 27. Среди них — стадионы США, России, Австралии, Италии, Китая и других стран.
Пользователи
Независимо от зрителей лучший стадион будет выбирать и жюри. Эксперты по архитектуре оценят объекты по трем категориям: архитектурная ценность, функциональность и инновации.
Победителя по версии зрителей и жюри объявят 7−8 марта.
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Обновленный стадион «Динамо» участвует в мировом конкурсе на лучший стадион, открытый в 2018 году. Кроме него в списке еще 26 кандидатов со всего мира. Голосуем!
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