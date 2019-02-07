ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стадион «Динамо» может стать лучшей ареной мира. И вот где можно проголосовать

08.02.2019 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Обновленный стадион «Динамо» участвует в мировом конкурсе на лучший стадион, открытый в 2018 году. Кроме него в списке еще 26 кандидатов со всего мира. Голосуем!


Обновленный стадион «Динамо» до открытия. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Стадион года» — конкурс, организованный сайтами StadiumDB.com и Stadiony.net. Он ежегодный, на этот раз выбирают лучший стадион 2018 года. Среди участников есть и спортивный объект из Минска.

Чтобы участвовать в конкурсе, спортивный объект должен соответствовать нескольким критериям. Например, вмещать не меньше 10 тысяч человек, быть открытым в 2018 году. Учитываются и стадионы, построенные с нуля, и те, в которых прошла существенная перепланировка.

Кандидатов на победу всего 27. Среди них — стадионы США, России, Австралии, Италии, Китая и других стран.

Пользователи могут выбирать лучший стадион с 3 февраля по 3 марта. Проголосовать можно за пять объектов, присвоив каждому от одной до пяти звезд. Раздав конкурсантам их баллы, нужно нажать кнопку «голосовать» под списком. С одного устройства голоса принимаются только один раз.

Независимо от зрителей лучший стадион будет выбирать и жюри. Эксперты по архитектуре оценят объекты по трем категориям: архитектурная ценность, функциональность и инновации.

Победителя по версии зрителей и жюри объявят 7−8 марта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновленный стадион «Динамо» участвует в мировом конкурсе на лучший стадион, открытый в 2018 году. Кроме него в списке еще 26 кандидатов со всего мира. Голосуем!
 
Новости дня
Новости общества
 
Фестиваль христианской музыки «Достучаться до небес» завтра соберёт католическую молодёжь в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика