Стадион «Динамо» может стать лучшей ареной мира. И вот где можно проголосовать

Обновленный стадион «Динамо» участвует в мировом конкурсе на лучший стадион , открытый в 2018 году. Кроме него в списке еще 26 кандидатов со всего мира. Голосуем!



Обновленный стадион «Динамо» до открытия. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Стадион года» — конкурс, организованный сайтами StadiumDB.com и Stadiony.net. Он ежегодный, на этот раз выбирают лучший стадион 2018 года. Среди участников есть и спортивный объект из Минска.

Чтобы участвовать в конкурсе, спортивный объект должен соответствовать нескольким критериям. Например, вмещать не меньше 10 тысяч человек, быть открытым в 2018 году. Учитываются и стадионы, построенные с нуля, и те, в которых прошла существенная перепланировка.

Кандидатов на победу всего 27. Среди них — стадионы США, России, Австралии, Италии, Китая и других стран.

Пользователи могут выбирать лучший стадион с 3 февраля по 3 марта. Проголосовать можно за пять объектов, присвоив каждому от одной до пяти звезд. Раздав конкурсантам их баллы, нужно нажать кнопку «голосовать» под списком. С одного устройства голоса принимаются только один раз.

Независимо от зрителей лучший стадион будет выбирать и жюри. Эксперты по архитектуре оценят объекты по трем категориям: архитектурная ценность, функциональность и инновации.

Победителя по версии зрителей и жюри объявят 7−8 марта.