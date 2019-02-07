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В феврале в Беларуси пройдут республиканские мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана

08.02.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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В феврале в Беларуси пройдут республиканские мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из АфганистанаВ феврале в Беларуси пройдут республиканские мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана:

— 9 февраля в 12:00 в Центральном доме офицеров состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

— РУП «Белпочта» выпущен художественный маркированный конверт и специальный памятный штемпель в память о 30-летии вывода советских войск из Афганистана. Гашение маркированного конверта состоится 13 февраля в 13:00.

— 15 февраля в 10:30 на острове Мужества и Скорби пройдет митинг-реквием, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, и 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

 
 
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В феврале в Беларуси пройдут республиканские мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана: — 9 февраля в 12:00 в Центральном доме...
 
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