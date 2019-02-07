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Команда Минска лидирует по количеству завоеванных медалей «Снежного снайпера» в спринте

08.02.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Юные биатлонисты Минска завоевали девять медалей по итогам спринтерских гонок в трех возрастных группах в финальных республиканских соревнованиях по биатлону «Снежный снайпер», которые 8 и 10 февраля проходят в спорткомплексе «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Минска лидирует по количеству завоеванных медалей «Снежного снайпера» в спринте

Первое место в спринте заняли минчанки Анастасия Попова (средняя группа), Мария Гнедчик (старшая группа) и Роман Лученок (младшая группа). Также на счету минских юных биатлонистов две серебряные и четыре бронзовые медали.

В старшей возрастной группе у юношей не было рваных на дистанции 3 км с двумя огневыми рубежами Глебу Близнякову из Могилевской области.

В соревнованиях младшей группы 2007-2008 годов рождения у девочек победила Светлана Пискун (Гродненская область).

Во второй день,10 февраля, финальных соревнований «Снежный снайпер» будут разыграны медали в смешанных эстафетах. Команды областей и города Минска по правилам турнира будут формироваться из юных биатлонистов, которые в своих командах заняли наиболее высокие места по итогам спринта. В воскресенье будут подведены итоги соревнований и состоится церемония награждения победителей и призеров «Снежного снайпера».

В этом году на районных соревнованиях по биатлону «Снежный снайпер» приняли участие более 20 тыс. детей, а на школьном уровне — в несколько раз больше.

Перед решающим этапом соревнований в «Раубичах» лучшие юные биатлонисты прошли стрелковую и лыжную подготовку на базе спорткомплекса. Для многих из ребят тренировки на базе республиканского центра олимпийской подготовки, которая является основной для национальной сборной по биатлону, — неоценимый опыт. Трасса в «Раубичах» подготовлена профессионально. Главным судьей финальных соревнований «Снежного снайпера» выступит бронзовый призер Олимпиады в Нагано Алексей Айдаров.

Организаторами соревнований выступают республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб», Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусская федерация биатлона, Мингорисполком и Миноблисполком.
Читать полностью: https://www.belta.by/sport/view/komanda-minska-lidiruet-po-kolichestvu-zavoevannyh-medalej-snezhnogo-snajpera-v-sprinte-335930-2019/
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БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Юные биатлонисты Минска завоевали девять медалей по итогам спринтерских гонок в трех возрастных группах в финальных республиканских соревнованиях по...
 
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