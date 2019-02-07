Набережную Немана превратят в Бродвей? В Гродно обсудили, как привлечь в город туристов

Станет ли набережная Юзефа Иодковского гродненским Бродвеем, как изменится Советская улица и какие праздники могут стать брендом города, что нужно сделать, чтобы иностранцы приезжали еще раз, — все это обсудили на совете по туризму в горисполкоме. Подробности рассказывает «Вечерний Гродно».



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На «безвизе» заработали больше 3 млн долларов

В Гродно работает 13 гостиниц и четыре хостела, где могут разместиться более 900 человек, 400 койко-мест содержат санатории. За минувший год в гостиницах останавливалось почти 66 тысяч человек, еще 9 тысяч гостей — в санаториях. Однако гостиниц все равно не хватает, сообщил начальник отдела спорта и туризма горисполкома Евгений Ародь.

В нынешнем году откроется две гостиницы и три хостела общей вместимостью 126 койко-мест. В 2020 году запланирована сдача крупных отелей «Беларусь» и Echeng (бывшая гостиница «Гродно»).

На туризме город заработал 3,2 млн долларов. Это на 500 тысяч долларов больше, чем за 2017 год. Такие данные получили от 53 организаций.

Куда деть «Черкизон» с Советской

Заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша считает, что в городе не хватает «фишек» и ярких мероприятий, на которые могли бы стремиться туристы. В пример она привела ярмарку «Казюки» в Вильнюсе, ставшую визитной карточкой литовской столицы.

— Есть бытовые вещи, без которых невозможно представить современный город: кафе, пункты обмена валют, туалеты, Wi-Fi, — говорит Зоя Кулеша. — Но нам нужно мероприятие, которое должно стать брендом города. Не хватает новизны, иначе туристы не поедут к нам во второй раз.

Давно обсуждается вид палаток ремесленников на Советской улице «а-ля Черкизовский рынок». Зоя Кулеша поручила рассмотреть варианты аккуратных киосков для народных умельцев.

Вспомнился пример уличной торговли в Париже, где на набережной Сены стоят зелёные киоски-трансформеры. Торговая точка раскладывается за несколько минут, а в завершение дня ремесленники и художники под замком оставляют там свои работы.

Набережную на Немане превратят в Бродвей

За время существования речного такси по Неману прокатилось более шести тысяч человек, но река и побережье задействованы недостаточно. По мнению Зои Кулеши, летом на набережных в центре можно проводить различные мероприятия — выступления артистов, выставки-продажи картин.

Нужно вернуть ретропоезд до Поречья

Директора турфирм просят власти как можно раньше публиковать календарь мероприятий, ведь для организации тура им нужно знать точную дату праздника за год до его проведения.

«Столкнулись с проблемой, что туристов нечем удивлять. На международных выставках нас спрашивают, что нового будет в городе в нынешнем году, но мы не знаем, что ответить. Мастер-классы неинтересны, туристы любят дегустации и презентации. Агроусадьбы ничего такого не предлагают. Было бы здорово вернуть ретропоезд в Поречье», — говорили директора турфирм.

Сергей Коледа считает, что аграрный университет может эффективнее использовать один из корпусов, где находилась королевская резиденция Станиславово, стены которой помнят важные исторические события. Не стоит забывать о дворце в Понемуни.

За 2018 год в Гродно побывало более 92 тысяч безвизовых туристов, а это почти в два раза больше, чем за 2017 год. В лидерах остаются литовцы и поляки, но в последнее время увеличилось число приезжающих немцев. Около 40% туристов путешествуют в составах организованных групп.