«Принес ребятам извинения». Директор колледжа объяснил, зачем у студентов спрашивали аккаунты в соцсетях

«К сожалению, куратор допустил серьезную оплошность в беседе с учащимися», — рассказал TUT.BY директор могилевского политехнического колледжа Сергей Козлов. Он дал развернутый комментарий о том, почему студентов 7 февраля просили указать их аккаунты в соцсети в специальном протоколе. И объяснил, было ли требование дать логин и пароль от личной страницы.



Фото: TUT.BY

О требовании сообщить адреса своих аккаунтов в соцсети студенты политехнического колледжа сообщили вчера , 7 февраля. Ребята говорили о том, что протокол им выдали кураторы групп.

В протоколе было указано, что это «проверка знаний учащихся по теме: «Профилактика преступлений и правонарушений в информационном пространстве сети Интернет». Далее — указания статей о пропаганде нацизма, экстремизма, распространении порнографии. Примечание: «В случае изменения аккаунта или создания нового аккаунта уведомить куратора учебной группы в 3-х дневный срок» (орфография и пунктуация сохранены. — TUT.BY).

И таблица с подзаголовками: Ф.И.О. учащегося, аккаунт в социальной сети, столбец для подписи и еще один — для примечания.

Студенты рассказывали TUT.BY о том, что это связано с уголовным делом в отношении одного из студентов. Один сказал, что группа отказалась указывать свои данные, и куратор воспринял это спокойно. Другой — что после отказа студентов куратор пригрозила им исключением из колледжа.

Как так вышло, TUT.BY подробно рассказал директор колледжа Сергей Козлов. По его словам, один из учащихся колледжа действительно фигурирует в деле о распространении порнографии и экстремизма в интернете. Потому профилактике преступлений в этой сфере решили уделить особое внимание.

— Проанализировав ситуацию, мы на педагогическом совете сделали вывод, что, к сожалению, не проводили данную профилактическую работу или проводили ее мало или неэффективно. То есть мы рассказывали только о статьях Административного и Уголовного кодексов, но не приводили примеры на страницах в соцсети, — говорит директор.

Поэтому в колледж пригласили представителя правоохранительных органов, обсудили тему на педагогическом совете, семинаре педагогических работников и решили провести кураторские часы в группах по этой теме в четверг, 7 февраля.

На кураторских часах со студентами должны были рассмотреть статьи Уголовного и Административного кодексов, связанные с нарушением законодательства в интернете, в том числе с мошенничеством с помощью денежных переводов и пластиковых карточек, экстремизмом, распространением порнографии. А указать адреса своих аккаунтов студенты могли — добровольно, — если хотели, чтобы кураторы проверили, нет ли на их страницах записей, нарушающих закон.



Фото предоставлено учащимся колледжа.

— На педагогическом совете мы с педагогами обсуждали проблему того, что в соцсетях наши учащиеся ведут свои аккаунты не под своими именами. Например, пишут не Анастасия Иванова, а «Настя Звездочка». И мы не можем проанализировать страницы учащихся, а делать это должны по всем рекомендациям наших нормативно-правовых документов. Рекомендации эти существуют, чтобы мы могли вести профилактику, — объясняет Сергей Козлов.

По словам директора колледжа, добровольность указания аккаунта прописана в протоколе заседаний советов — педагогического и по профилактике. И на это обращали внимание кураторов, когда те готовились к кураторским часам, брали необходимые материалы.

— Но, к сожалению, ситуация сложилась таким образом, что в одной из групп куратор работает не совсем правильно и эффективно. Она пришла на кураторский час неподготовленной. То есть не донесла нужную информацию до группы и попросила у них не аккаунты, а логины и пароли. Это при том, что эта информация относится к личной, и мы не можем и не предлагали поделиться ей. Когда учащиеся стали протестовать против всех этих моментов, куратор и начала намекать на то, что учащихся отчислят, якобы будут разбираться в этом правоохранительные органы и так далее, — сказал директор, отметив, что куратор — преподаватель опытная, однако совершенно не разбирается в терминах, связанных с Сетью.

Сергей Козлов говорит, что учащиеся искали защиту от действий куратора, потому опубликовали протокол в интернете. Директор утверждает, что всегда говорил студентам обращаться к нему при необходимости, однако 7 февраля с 14.0 до 18.00 он проводил совет по профилактике, потому студенты не могли обсудить ситуацию с руководителем колледжа.

— Я сегодня был в группе, растолковал учащимся, что ничего предосудительного мы делать не хотели, а хотели помочь, и сделать это только по их желанию. Я принес ребятам извинения за неэффективную работу моих подчиненных. А с куратором мы провели совещание, на котором рассмотрели все ошибки, которые она допустила. Соответственно, будут приняты меры по наказанию, не без этого, так как допущена очень большая оплошность, — объяснил директор.

Рассказы по поводу «вызова на ковер» директор колледжа называет беспочвенными. Говорит, что общается с учащимися либо на занятиях, либо на советах по профилактике.

— Отчисления в политехническом колледже осуществляются решением педагогического совета за недобросовестность в учебе. Я не считаю, что ребята сделали что-то предосудительное. Ни о каких последствиях для них или воздействии речи не идет в помине. Учащиеся здесь не при чем. Здесь в полной мере неправильная работа куратора, которая посчитала не нужным брать материалы для кураторского часа, а выступила от себя, — добавил директор колледжа.

Сергей Козлов отметил, что студенты группы, в которой произошел инцидент, учатся хорошо, собираются проходить практику на серьезных предприятиях. Работа по профилактике преступлений в Сети в колледже будет продолжаться «более четко, более досконально, с большим обучением преподавательского состава».