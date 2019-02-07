ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интернет-проект о государственных и политических деятелях Беларуси представили в Минске

08.02.2019 17:41 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронную базу данных "Государственные и политические деятели Беларуси" представили в Президентской библиотеке Беларуси в рамках XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

Электронная база данных на сайте библиотеки объединяет информацию о государственных и политических деятелях с начала XX века до наших дней - биографические, библиографические сведения, фото- и киноматериалы, предоставленные Белорусским государственным архивом кинофотофонодокуметов и родственниками видных деятелей. В настоящее время в проекте представлена информация о семи лидерах, которые вписали свои имена в историю Беларуси: Иосифе Адамовиче, Александре Аксенове, Владимире Бровике, Кузьме Киселеве, Кирилле Мазурове, Петре Машерове, Пантелеймоне Пономаренко.

"Говорят, пока жива память о человеке - он живет среди нас. И проект должен воплотить такую идею в жизнь. В его основе - картотека библиотеки, которую собирало не одно поколение сотрудников. Мы оцифровали и разместили на сайте информацию, позволяющую проследить жизненный путь государственных и политических руководителей", - отметила главный библиотекарь Президентской библиотеки Марина Кустовская.

"В энциклопедиях и учебниках истории разнится биографическая информация. Поэтому мы стараемся все сведения уточнять у родственников, чтобы избежать путаницы и неточности в процессе работы с базой. Сначала мы сомневались, будет ли спрос на такую информацию. Но он есть, причем значительный - за полгода работы проекта его посетило около 3 тыс. человек, среди которых и студенты, и преподаватели, и иностранцы, интересующиеся историей Беларуси", - рассказала заместитель директора по научной работе Алла Пендо.

В презентации приняли участие белорусские ученые, родственники председателя Совета Министров БССР 1978-1983 годов Александра Аксенова и сын первого министра иностранных дел Беларуси Кузьмы Киселева. Василий Киселев подчеркнул, что важность этого проекта - в его достоверности. "Ведь будущее начинается с прошлого и идет через сегодня", - отметил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронную базу данных "Государственные и политические деятели Беларуси" представили в Президентской библиотеке Беларуси в рамках...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси повысят престиж ордена Матери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика