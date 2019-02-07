Интернет-проект о государственных и политических деятелях Беларуси представили в Минске

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронную базу данных "Государственные и политические деятели Беларуси" представили в Президентской библиотеке Беларуси в рамках XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

Электронная база данных на сайте библиотеки объединяет информацию о государственных и политических деятелях с начала XX века до наших дней - биографические, библиографические сведения, фото- и киноматериалы, предоставленные Белорусским государственным архивом кинофотофонодокуметов и родственниками видных деятелей. В настоящее время в проекте представлена информация о семи лидерах, которые вписали свои имена в историю Беларуси: Иосифе Адамовиче, Александре Аксенове, Владимире Бровике, Кузьме Киселеве, Кирилле Мазурове, Петре Машерове, Пантелеймоне Пономаренко.

"Говорят, пока жива память о человеке - он живет среди нас. И проект должен воплотить такую идею в жизнь. В его основе - картотека библиотеки, которую собирало не одно поколение сотрудников. Мы оцифровали и разместили на сайте информацию, позволяющую проследить жизненный путь государственных и политических руководителей", - отметила главный библиотекарь Президентской библиотеки Марина Кустовская.

"В энциклопедиях и учебниках истории разнится биографическая информация. Поэтому мы стараемся все сведения уточнять у родственников, чтобы избежать путаницы и неточности в процессе работы с базой. Сначала мы сомневались, будет ли спрос на такую информацию. Но он есть, причем значительный - за полгода работы проекта его посетило около 3 тыс. человек, среди которых и студенты, и преподаватели, и иностранцы, интересующиеся историей Беларуси", - рассказала заместитель директора по научной работе Алла Пендо.

В презентации приняли участие белорусские ученые, родственники председателя Совета Министров БССР 1978-1983 годов Александра Аксенова и сын первого министра иностранных дел Беларуси Кузьмы Киселева. Василий Киселев подчеркнул, что важность этого проекта - в его достоверности. "Ведь будущее начинается с прошлого и идет через сегодня", - отметил он.-0-