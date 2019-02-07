В выходные в Бресте будет до 7 градусов тепла

В выходные в Бресте будет местами солнечно и временами тепло, обещает pogoda.by.

В субботу днем — небольшая облачность, но без осадков. Воздух прогреется до +4.+6°С.

Воскресенье также Будет облачным: утром +2°C, а ко второй половине дня температура поднимется до 7 градусов тепла.