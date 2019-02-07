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В выходные в Бресте будет до 7 градусов тепла
08.02.2019 18:25 — Новости Общества | Tut.by
В выходные в Бресте будет местами солнечно и временами тепло,
В субботу днем — небольшая облачность, но без осадков. Воздух прогреется до +4.+6°С.
Воскресенье также Будет облачным: утром +2°C, а ко второй половине дня температура поднимется до 7 градусов тепла.
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В выходные в Бресте будет местами солнечно и временами тепло.
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