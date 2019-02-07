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В Беларуси повысят престиж ордена Матери

08.02.2019 17:38 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси повысят престиж ордена Матери
Фото из архива

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повысят престиж ордена Матери. Для этого планируется принять поправки в закон о государственных наградах, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Поправки в закон о госнаградах призваны обеспечить гармонизацию белорусского законодательства, упорядочить процедуру отбора кандидатур на награждение Орденом Матери, исключить двоякое трактование норм закона на практике. Планируется, например, установить одним из критериев наличие у детей белорусского гражданства. "Укрепление института семьи, формирование в обществе духовно-нравственных семейных ценностей - одна из задач демографической и семейной политики. Государственные награды представляют собой высшую форму поощрения граждан за их вклад в развитие Беларуси, поэтому целесообразно награждать матерей, воспитывающих детей, которые являются гражданами нашей страны. В целом проект закона направлен на повышение престижа ордена Матери", - пояснил Олег Левшунов.

Разработчики документа предлагают награждать приемных мам спустя пять лет с даты усыновления или удочерения. В этом случае, по словам парламентария, также исходили из практики. Имеют место случаи, когда усыновление отменяется из-за того, что родители не выполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей либо по другим причинам. Кроме того, предлагается расширить критерии, по которым женщины не могут быть представлены к награждению орденом Матери. Сейчас основанием для отказа служат судимость и ведение аморального образа жизни. Согласно законопроекту награду не сможет получить мама, у которой два и более административных взыскания, если не истек срок, по окончании которого она считается не подвергавшейся наказанию. Подход согласовали со ст.2.8 КоАП, по которой физическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию, если в течение года со дня окончания исполнения не допустит нового правонарушения. При этом предлагается учитывать только те, что направлены против общественного порядка и нравственности, отметил депутат.

Проект закона вводит срок для принятия местными властями решений о возбуждении ходатайства о награждении орденом Матери. "Предлагается установить шестимесячный срок со дня возникновения оснований для награждения - то есть со дня исполнения пятому ребенку одного года, истечения пяти лет со дня усыновления (удочерения), возникновения других обстоятельств, дающих право на награждение, например, в случае возвращения в Беларусь многодетной матери, ранее проживавшей за рубежом", - рассказал парламентарий. Это позволит более качественно готовить материалы к награждению. Для этого местные власти запрашивают документы, сведения у государственных органов, других организаций. Зачастую такие запросы направляются в другие области или даже за рубеж. Получение ответов на запросы, их изучение потребует времени.

Депутаты готовят законопроект к первому чтению.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повысят престиж ордена Матери. Для этого планируется принять поправки в закон о государственных наградах, сообщил...
 
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