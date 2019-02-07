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В Рогачеве для мужчины, избившего во время дворового футбола мальчишку, запросили полтора года «химии»
08.02.2019 19:24 — Новости Общества | Tut.by
Суд по делу избитого в Рогачеве на детской площадке подростка подходит к завершению. Сегодня состоялись прения. Гособвинитель озвучил наказание, которое, по мнению прокуратуры, будет справедливым для Дмитрия Шевченко.
Прокурор попросила приговорить мужчину к 1,6 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
12 февраля обвиняемый выступит в суде с последним словом, после чего ему озвучат приговор.
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В Рогачеве для мужчины, избившего во время дворового футбола мальчишку, запросили полтора года «химии»
41-летний Дмитрий Шевченко. обвиняется в хулиганстве. а именно в том, что 8 сентября прошлого года на спортивной площадке в одном из рогачевских дворов избил...
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