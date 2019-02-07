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В Рогачеве для мужчины, избившего во время дворового футбола мальчишку, запросили полтора года «химии»

08.02.2019 19:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд по делу избитого в Рогачеве на детской площадке подростка подходит к завершению. Сегодня состоялись прения. Гособвинитель озвучил наказание, которое, по мнению прокуратуры, будет справедливым для Дмитрия Шевченко.

Прокурор попросила приговорить мужчину к 1,6 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Напомним, 41-летний Дмитрий Шевченко обвиняется в хулиганстве, а именно в том, что 8 сентября прошлого года на спортивной площадке в одном из рогачевских дворов избил 12-летнего Даниила Куценко. После случившегося парень попал в больницу, у него диагностировали синяки и ушибы на виске, на лбу, шее, ключице, лопатке, пояснице, позже уже невролог установил у школьника острую реакцию на стресс.
В отношении его обидчика было заведено уголовное дело за хулиганство.

12 февраля обвиняемый выступит в суде с последним словом, после чего ему озвучат приговор.

 
 
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41-летний Дмитрий Шевченко. обвиняется в хулиганстве. а именно в том, что 8 сентября прошлого года на спортивной площадке в одном из рогачевских дворов избил...
 
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