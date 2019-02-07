По подозрению в убийстве пятимесячного малыша в Минске задержали пять человек

Расследовать убийство младенца в Минске будет главное следственное управление СК, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: пресс-служба СК

По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, в том числе мать и отец ребенка. По предварительной информации, они накануне совместно распивали спиртные напитки в квартире, где жил младенец с родителями.

Погибшему ребенку было пять месяцев.

Следователи и эксперты уже провели осмотр квартиры — там изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Фото: пресс-служба СК

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 25 лет лишения свободы, пожизненного заключения или смертной казни.

Напомним, 8 февраля возле дома по проспекту Рокоссовского в Минске был обнаружен труп ребенка с удавкой на шее . По словам жильцов, квартира, где проживали родители младенца, была проблемной — там нередко гуляли и шумели.