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По подозрению в убийстве пятимесячного малыша в Минске задержали пять человек
08.02.2019 19:55 — Новости Общества | Tut.by
Расследовать убийство младенца в Минске будет главное следственное управление СК, сообщает пресс-служба ведомства.
По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, в том числе мать и отец ребенка. По предварительной информации, они накануне совместно распивали спиртные напитки в квартире, где жил младенец с родителями.
Погибшему ребенку было пять месяцев.
Следователи и эксперты уже провели осмотр квартиры — там изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 25 лет лишения свободы, пожизненного заключения или смертной казни.
Напомним, 8 февраля возле дома по проспекту Рокоссовского в Минске был обнаружен
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По предварительной информации, в квартире, где жил младенец с родителями, накануне пили.
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