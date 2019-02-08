Суд над гаишником, слепой учитель, минские трущобы и скандальная реклама - все за вчера

Стало известно, что под Европейские игры нашли мало международных спонсоров. Виноваты вроде бы не мы, а разгребать Беларуси. Что ж, найдем мы больших денег, не впервой… Кстати! Обновленный стадион «Динамо» участвует в мировом конкурсе на лучший стадион, открытый в 2018 году. Кроме него в списке еще 26 кандидатов со всего мира. Голосуем!
Хотите, расскажем, откуда белорусы в последние два года узнают новости? Оказалось, интернет как источник информации по уровню популярности догоняет ТВ, а почти 15% зрителей вообще не смотрят телевизор. Кстати, порадовались, что TUT.BY занимает 3-е место в топе самых популярных ресурсов для белорусов. Знаете, после кого? Узнали, кстати, что все больше белорусов считают русский язык родным — на мове общается очень мало населения. А еще, по результатам того же исследования оказывается, что белорусы все больше поддерживают смертную казнь. Вы тоже?
Еще один суд закончился в столице: инспектора ГАИ осудили за злоупотребления, бездействие и взятки. Он стал валить на систему: «Очень раскаиваюсь в том, что сделал. Но я не преследовал корысти и выгоды. Просто попал в такие условия. Я пытался выполнить распоряжения руководства, но сделать это нереально… Во время службы надеялся, что что-то изменится у нас, отменят „палочную систему“ и я не буду искать пешеходов-нарушителей, покупать за свои деньги коврики и чинить служебную машину». Прочтите, там много интересного.
В Минске на днях собирались застройщики. Обсудили, как им непросто. «Я на аукционы больше не пойду. Застройщик еще не отселил людей, а уже должен платить деньги за право будущей аренды, которая может и не состояться». Посетовали на то, что цена метра в итоге неуклонно растет — и жилье в столице стоит в среднем 2500 рублей за квадрат. «Это объективный процесс, и от него не уйти. Платежеспособность минчан намного выше, чем в целом по стране. В Минске какую цену ни поставь, все равно купят», — говорят чиновники.
А хотите, покажем, как выглядели минские трущобы? Почти двадцать лет после войны в Минске существовали районы трущоб. Скученные, хаотичные скопления маленьких домишек в болотах и оврагах. По документам их не существовало, а у жителей часто не было прописки.
Если вы молоды и хотите заработать много денег и сразу — обязательно прочтите этот текст. Здесь белорусы, которые открыли бизнес в возрасте до 30 лет, рассказали о трудностях, клиентах и прибыли (плюс — пара советов от экспертов).
Продолжаем проект «Люди на границе». и вот — спецвыпуск. Деревня Гдень находится возле белорусско-украинской границы. Здесь живут 96 человек. До зоны отчуждения меньше километра, до Чернобыльской АЭС — 23. Деревне пришлось пережить два отселения. Первое — в 1986 году — принудительное, второе — в 90-е, но уже добровольное. Вот здесь расскажем и покажем, как эвакуировали местных, почему они вернулись и как сейчас устроена жизнь людей, которые живут на границе с Чернобыльской зоной.
Знакомьтесь, Елена, Иван и маленькая Саша — семья из Минска, которая весь год ездит на велосипеде. Очень говорят, удобно, и на работу, и в садик: «Если идти с ребенком, то это полчаса минимум: Саша шагает медленно, смотрит по сторонам. На велосипеде пять минут — и мы на месте. Воспитатели ничего не говорят. Только на вахте вежливо интересуются, не холодно ли. Когда Иван заболел и пришел пешком, даже заволновались: «Почему не на велосипеде?»
За пост президента Украины в эту кампанию поборется рекордное число кандидатов — 44. Есть даже однофамильцы! Прогнозируют, что основная борьба за голоса избирателей развернется между Тимошенко, Порошенко и Зеленским.
В хоккее все стабильно: хоккеисты — теперь уже сборной — снова проиграли на турнире Kaufland Cup в Братиславе. Вчера — России. А белорусских биатлонисток сняли с дистанции в эстафете на этапе Кубка мира в канадском из-за слишком большого отставания. Дарья Юркевич вон так и не смогла выйти на дистанцию!
Видели скандальную рекламу Reebok? Она вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети. Рекламные изображения сопровождаются резкими слоганами, которые призваны разрушить стереотипы о «мужских» и «женских» занятиях и популяризировать образ сильной женщины. Рекламу даже пришлось ограничить — но соцсеточки-то не остановишь, они шутят и шутят по мотивам.
И держите тест по самым коварным местам в правописании И/Е. Как правильно пишется двест_? А инт_лл_генция? Она дышет или дышит? Ой, не облажаться бы… Поехали!