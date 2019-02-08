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Суд над гаишником, слепой учитель, минские трущобы и скандальная реклама - все за вчера

09.02.2019 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

С субботой вас — и на этот раз подготовили для Минска сразу два гида в одном (погода-то так себе будет): что делать, если не хочется никуда идти, и куда сходить, если чувствуете необходимость выбраться из дома. А еще посоветуем, куда сходить в выходные в Могилеве, Гомеле, Бресте в выходные">Бресте и Витебске">Витебске. Но только берегите себя — не заболейте! Эпидемия гриппа медленно, но уверенно нас окружает и рано или поздно, боимся, придет (пока все нормально, не паникуйте, но студентов-медиков уже отправляют на работу в поликлиники — людей не хватает). В Литве, Латвии, Украине и Франции от болезни уже умерли десятки, сотни и тысячи человек. А пока вы шьете ватно-марлевую повязку, давайте вспомним, что интересного мы рассказывали вам вчера (а вы-то могли пропустить!)

  • Стало известно, что под Европейские игры нашли мало международных спонсоров. Виноваты вроде бы не мы, а разгребать Беларуси. Что ж, найдем мы больших денег, не впервой… Кстати! Обновленный стадион «Динамо» участвует в мировом конкурсе на лучший стадион, открытый в 2018 году. Кроме него в списке еще 26 кандидатов со всего мира. Голосуем!
  • Беларусь в Женеве осудили за выбор площадки для АЭС — мол, не обосновали окончательное решение избрать Островец. Наш МИД «глубоко разочарован», Минприроды негодует, Литва рада.



  • Еще один суд закончился в столице: инспектора ГАИ осудили за злоупотребления, бездействие и взятки. Он стал валить на систему: «Очень раскаиваюсь в том, что сделал. Но я не преследовал корысти и выгоды. Просто попал в такие условия. Я пытался выполнить распоряжения руководства, но сделать это нереально… Во время службы надеялся, что что-то изменится у нас, отменят „палочную систему“ и я не буду искать пешеходов-нарушителей, покупать за свои деньги коврики и чинить служебную машину». Прочтите, там много интересного.
  • Помните историю о том, как в могилевском колледже у студентов попросили указать их аккаунты в соцсети в специальном протоколе — и якобы даже дать логин и пароль от личной страницы? Вот здесь директор объясняет, что это было и за что он потом извинился перед студентами.
  • Уже писали, что в Минске скоро появится «умная остановка». Теперь можем показать, как она будет выглядеть и рассказать, что «умеет» делать. Космос, конечно, какой-то!
  • В Минске на днях собирались застройщики. Обсудили, как им непросто. «Я на аукционы больше не пойду. Застройщик еще не отселил людей, а уже должен платить деньги за право будущей аренды, которая может и не состояться». Посетовали на то, что цена метра в итоге неуклонно растет — и жилье в столице стоит в среднем 2500 рублей за квадрат. «Это объективный процесс, и от него не уйти. Платежеспособность минчан намного выше, чем в целом по стране. В Минске какую цену ни поставь, все равно купят», — говорят чиновники.
  • А хотите, покажем, как выглядели минские трущобы? Почти двадцать лет после войны в Минске существовали районы трущоб. Скученные, хаотичные скопления маленьких домишек в болотах и оврагах. По документам их не существовало, а у жителей часто не было прописки.
  • Вот вам еще немного прекрасного — наша еженедельная «Доска позора». Меньше писем в редакционной почте не становится, но есть и новости: звонили из ЖКХ, просили всех, кто присылает фото последствий капремонтов и благоустройства, указывать адрес, чтобы оперативно устранять проблемы. И по секрету сказали, что каждую неделю внимательно изучают, на что читатели TUT.BY жалуются. Жалуйтесь — и и этот раз у нас есть на что посмотреть не только коммунальным службам.
  • Если вы молоды и хотите заработать много денег и сразу — обязательно прочтите этот текст. Здесь белорусы, которые открыли бизнес в возрасте до 30 лет, рассказали о трудностях, клиентах и прибыли (плюс — пара советов от экспертов).
  • Прекрасная история незрячего сельского учителя с двумя «вышками» — он не видит детей, но учит их, верит им и поет с ними под гитару Тиму Белорусских. Очень крутой человек!


  • Продолжаем проект «Люди на границе». и вот — спецвыпуск. Деревня Гдень находится возле белорусско-украинской границы. Здесь живут 96 человек. До зоны отчуждения меньше километра, до Чернобыльской АЭС — 23. Деревне пришлось пережить два отселения. Первое — в 1986 году — принудительное, второе — в 90-е, но уже добровольное. Вот здесь расскажем и покажем, как эвакуировали местных, почему они вернулись и как сейчас устроена жизнь людей, которые живут на границе с Чернобыльской зоной.
  • Знакомьтесь, Елена, Иван и маленькая Саша — семья из Минска, которая весь год ездит на велосипеде. Очень говорят, удобно, и на работу, и в садик: «Если идти с ребенком, то это полчаса минимум: Саша шагает медленно, смотрит по сторонам. На велосипеде пять минут — и мы на месте. Воспитатели ничего не говорят. Только на вахте вежливо интересуются, не холодно ли. Когда Иван заболел и пришел пешком, даже заволновались: «Почему не на велосипеде?»
  • За пост президента Украины в эту кампанию поборется рекордное число кандидатов — 44. Есть даже однофамильцы! Прогнозируют, что основная борьба за голоса избирателей развернется между Тимошенко, Порошенко и Зеленским.
  • В хоккее все стабильно: хоккеисты — теперь уже сборной — снова проиграли на турнире Kaufland Cup в Братиславе. Вчера — России. А белорусских биатлонисток сняли с дистанции в эстафете на этапе Кубка мира в канадском из-за слишком большого отставания. Дарья Юркевич вон так и не смогла выйти на дистанцию!
  • Вчера в Москве умер Сергей Юрский — тот самый всеми нами любимый Остап Бендер и дядя Митя из «Любовь и голуби». RIP. Вот здесь вспомнили его лучшие роли.
  • Видели скандальную рекламу Reebok? Она вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети. Рекламные изображения сопровождаются резкими слоганами, которые призваны разрушить стереотипы о «мужских» и «женских» занятиях и популяризировать образ сильной женщины. Рекламу даже пришлось ограничить — но соцсеточки-то не остановишь, они шутят и шутят по мотивам.


  • И держите тест по самым коварным местам в правописании И/Е. Как правильно пишется двест_? А инт_лл_генция? Она дышет или дышит? Ой, не облажаться бы… Поехали!

Все новости пятницы, 8 февраля

Кстати… Суббота же… Давайте расскажем, в каком порядке пить алкоголь, чтобы не было похмелья. И знаете, что говорят ученые? Какими бы ни были неприятными синдромы похмелья, от них есть польза! Хороших выходных!

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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