Суд над гаишником, слепой учитель, минские трущобы и скандальная реклама - все за вчера

Если идти с ребенком, то это полчаса минимум: Саша шагает медленно, смотрит по сторонам. На велосипеде пять минут — и мы на месте. Воспитатели ничего не говорят. Только на вахте вежливо интересуются, не холодно ли. Когда Иван заболел и пришел пешком, даже заволновались: «Почему не на велосипеде?»