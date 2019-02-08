У городской больницы скорой помощи появится вертолетная площадка для санавиации

Обеспечивать работу вертолетной бригады санитарной авиации будет Городская станция скорой помощи столицы. Об этом сообщает БелаПАН.

Вертолетными перевозками пациентов сейчас занимается Республиканский центр экстренной медицинской помощи.

— Скорее всего, функции бригады, которая будет при необходимости летать на вертолете, будут переданы нашему учреждению, — сказал главврач Городской станции скорой помощи Александр Жинко.

Вертолетную площадку, которая будет расположена в районе Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

По словам Жинко, сейчас медицинский вертолет в работе медучреждений используется редко. Последний случай был года два назад. Тогда вертолет сел на территории аэропорта Минск-1.

Указ о создании санитарной авиации президент Александр Лукашенко подписал в январе 2017 года. В соответствии с документом, задачи санитарной авиации — доставка медицинских работников к местам оказания первой помощи, содействие им в доставке больных или пострадавших в учреждения здравоохранения.

В советские годы санитарная авиация в Беларуси была развитым явлением. Она появилась еще до войны, в начале 1935 года. Врачи вылетали на самолетах из Минска в труднодоступные районы, тяжелобольных доставляли в столицу.