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У городской больницы скорой помощи появится вертолетная площадка для санавиации

09.02.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Обеспечивать работу вертолетной бригады санитарной авиации будет Городская станция скорой помощи столицы. Об этом сообщает БелаПАН.

Вертолетными перевозками пациентов сейчас занимается Республиканский центр экстренной медицинской помощи.

— Скорее всего, функции бригады, которая будет при необходимости летать на вертолете, будут переданы нашему учреждению, — сказал главврач Городской станции скорой помощи Александр Жинко.

Вертолетную площадку, которая будет расположена в районе Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

По словам Жинко, сейчас медицинский вертолет в работе медучреждений используется редко. Последний случай был года два назад. Тогда вертолет сел на территории аэропорта Минск-1.

Указ о создании санитарной авиации президент Александр Лукашенко подписал в январе 2017 года. В соответствии с документом, задачи санитарной авиации — доставка медицинских работников к местам оказания первой помощи, содействие им в доставке больных или пострадавших в учреждения здравоохранения.

В советские годы санитарная авиация в Беларуси была развитым явлением. Она появилась еще до войны, в начале 1935 года. Врачи вылетали на самолетах из Минска в труднодоступные районы, тяжелобольных доставляли в столицу.

 
Теги: Минск
 
 
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Обеспечивать работу вертолетной бригады санитарной авиации будет Городская станция скорой помощи столицы. Об этом сообщает БелаПАН
 
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