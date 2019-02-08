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У городской больницы скорой помощи появится вертолетная площадка для санавиации
09.02.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by
Обеспечивать работу вертолетной бригады санитарной авиации будет Городская станция скорой помощи столицы. Об этом
Вертолетными перевозками пациентов сейчас занимается Республиканский центр экстренной медицинской помощи.
— Скорее всего, функции бригады, которая будет при необходимости летать на вертолете, будут переданы нашему учреждению, — сказал главврач Городской станции скорой помощи Александр Жинко.
Вертолетную площадку, которая будет расположена в районе Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.
По словам Жинко, сейчас медицинский вертолет в работе медучреждений используется редко. Последний случай был года два назад. Тогда вертолет сел на территории аэропорта Минск-1.
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Обеспечивать работу вертолетной бригады санитарной авиации будет Городская станция скорой помощи столицы. Об этом сообщает БелаПАН
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