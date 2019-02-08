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В Шумилинском районе стая волков загрызла лося. На хищников идет массовая облава

09.02.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Возле деревни Николаево Шумилинского района стая волков загрызла крупного лося. На территории местного лесхоза сейчас идет массовая охота на хищников. Предположительно, в стае семь волков, пишут «Витебские вести».

В рейде участвуют специалисты Боровского охотхозяйства и добровольцы из Витебской и Минской областей, рассказал главный лесничий Шумилинского лесхоза Дмитрий Подлещук.

Шумилинщина — один из регионов области, где волки часто пугают людей. По данным местных охотников, в начале зимы здесь обитали около 10 волков-одиночек и две стаи из 6 и 8 животных: первая — у деревень Сиротино и Слобода, вторая — возле Гусинцев и Забарья.

В декабре охотники застрелили одного волка из стаи, жившей возле Сиротино и Слободы, а 1 января во время массового рейда они убили еще 4 хищников. В облаве, несмотря на новогодний праздник, участвовали почти 50 человек, пишет районная газета «Герой працы».

 
 
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Шумилинский район - один из регионов области, где волки нередко дают о себе знать. По данным местных охотников, на территории района в начале зимы обитало около 10...
 
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