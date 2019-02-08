В Борисовском РУВД состоялась заседание комиссии по советам общественного пункта охраны правопорядка и добровольных дружин

На территории Борисовского района осуществляют деятельность 21 опорный пункт охраны правопорядка, 34 добровольные дружины, в том числе 2 молодежных отряда охраны правопорядка, общей численностью 365 человек. Дружинники регулярно участвуют в обеспечении охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в патрулировании улиц города и района.

Об эффективности взаимодействия общественных пунктов охраны порядка и добровольных дружин с иными субъектами профилактики района рассказал начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Борисовского РУВД подполковник милиции Вадим Богдан.

– Обеспечение правопорядка и безопасности граждан требует системной и целенаправленной работы со стороны всех субъектов профилактики. Одним из важнейших условий эффективной профилактической деятельности является активное участие граждан, общественных объединений, предприятий, организаций и учреждений в охране правопорядка, формировании правовой культуры. К слову, работа по данному направлению в Борисовском районе обеспечивается на должном уровне, - резюмировал офицер.

Так, по итогам работы за 2018 год лучшими общественными пунктами охраны правопорядка признаны: 1 место – ОПОП «Приборы»; 2 место – ОПОП «Юбилейный»; 3 место – ОПОП «Пригородный». Лучшими добровольными дружинами признаны дружинники ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов и Метченского сельисполкома. А лучшим дружинником признан Виктор Брезинский, начальник охраны ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

К слову, Виктор Иосифович – более четверти века отдал службе в милиции, из них 14 лет возглавлял патрульно-постовую службы милиции Борисовского РУВД. Прошло уже более двух лет с момента выхода на пенсию, однако офицер запаса и дальше продолжает бороться с преступностью, только уже по личной инициативе.

В завершение встречи Вадим Богдан выразил в адрес присутствующих слова благодарности за активную жизненную позицию, пожелал и в дальнейшем оставаться примером для горожан и жителей района.