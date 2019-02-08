ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководители Минской области прошли квесты по безопасности

09.02.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

На этот раз познакомиться с инновационными методами обучения правилам пожарной безопасности и действиями в чрезвычайных ситуациях в борисовский региональный центр приехали главы райисполкомов Минской области, а также города Жодино. В презентационном мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, начальник главного управления организационно-кадровой работы Минского облисполкома Владимир Пискижев, председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев, его заместитель Анастасия Копикова, председатель районного Совета депутатов Петр Навицкий и другие почетные гости.

– В новом центре я впервые. Больше всего впечатлили неожиданные приемы подачи информации. Благодаря высокой интерактивности площадок обучение проходит в интересной, понятной и доступной форме. Полученные здесь знания будут полезны не только для детей, но и для взрослых, потому что это отличный инструмент, который поможет остаться живым в случаи экстремальной ситуации, или оказать правильную помощь, попавшему в беду. Теперь одна из главнейших задач – максимально задействовать прекрасный высокотехнологичный образовательный объект, – поделился впечатлениями с корреспондентом «А» Владимир Пискижев.

Наш корр.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Региональный центр безопасности Минской области, открывшийся недавно в Борисове, ежедневно принимает около 100 гостей – в основном – школьников – для...
 
Новости дня
Новости общества
 
По подозрению в убийстве пятимесячного малыша в Минске задержали пять человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.02.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика