Руководители Минской области прошли квесты по безопасности

На этот раз познакомиться с инновационными методами обучения правилам пожарной безопасности и действиями в чрезвычайных ситуациях в борисовский региональный центр приехали главы райисполкомов Минской области, а также города Жодино. В презентационном мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, начальник главного управления организационно-кадровой работы Минского облисполкома Владимир Пискижев, председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев, его заместитель Анастасия Копикова, председатель районного Совета депутатов Петр Навицкий и другие почетные гости.

– В новом центре я впервые. Больше всего впечатлили неожиданные приемы подачи информации. Благодаря высокой интерактивности площадок обучение проходит в интересной, понятной и доступной форме. Полученные здесь знания будут полезны не только для детей, но и для взрослых, потому что это отличный инструмент, который поможет остаться живым в случаи экстремальной ситуации, или оказать правильную помощь, попавшему в беду. Теперь одна из главнейших задач – максимально задействовать прекрасный высокотехнологичный образовательный объект, – поделился впечатлениями с корреспондентом «А» Владимир Пискижев.

Наш корр.