Спортивный праздник “Минская лыжня” стартует в Веснянке

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Зимний спортивный праздник “Минская лыжня” состоится сегодня на лыжероллерной трассе в столичном микрорайоне Веснянка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый старт будет дан в 11.00. В эстафетной гонке 4х3 км примут участие команды Администрации Президента, Совета Министров, облисполкомов, Минского горисполкома, Верховного суда, Конституционного суда, Управления делами Президента, Палаты представителей, Национального олимпийского комитета, СМИ (всего 20 квартетов). Организаторы в 2019 году изменили формат “Минской лыжни” и предложили пробежать участникам 3 км с двумя огневыми рубежами. Стрельба (пять выстрелов без дополнительных патронов) будет организована с расстояния 45 м из положения лежа из малокалиберной винтовки по биатлонным мишеням диаметром 11,5 см. За незакрытую мишень предусмотрен штрафной круг длиной 50 м. Установки для стрельбы будут расположены на одном из футбольных полей ФК “Минск”.

Продолжится праздник в 12.20 биатлонной гонкой с массового старта на 1,5 км среди женщин. Забег получил название “Восходящие звезды”.

Далее в 12.45 в эстафетной гонке 4х3 км стартуют команды силовых министерств и ведомств.

В 13.30 начнется забег 4х1,5 км с участием команд центральных аппаратов министерств и ведомств, штатная численность которых составляет от 100 человек и более, в 14.00 старт предстоит представителям министерств и ведомств численностью до 100 человек. Студентам высших учебных заведений будет за кого переживать в 14.30, когда на старт выйдут сборные вузов в эстафете 4х2,5 км.

В 15.15 в Веснянке начнется массовый старт в лыжных гонках на 2,5 км. Все участники, пришедшие к финишу, получат памятные медали.

Всего организаторы ожидают на “Минской лыжне” более 5 тыс. участников. Для болельщиков на протяжении всего дня у лыжероллерной трассы предусмотрены зоны активности, культурно-развлекательная программа, оборудованы пункты горячего питания. В связи с проведением праздника в период с 9.00 до 17.30 увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах №1 и 133, организована работа временного троллейбусного маршрута №10Д “ДС Веснянка – ст.м. Пушкинская”.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/sportivnyj-prazdnik-minskaja-lyzhnja-startuet-v-vesnjanke-336004-2019/