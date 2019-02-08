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Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 10 февраля

09.02.2019 11:35 — Новости Общества | БелТА  
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9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 10 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, по востоку при прояснениях - до 8 градусов ниже нуля, днем будет до плюс 6 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 10 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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