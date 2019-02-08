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По центру Полоцка бегает свора бездомных собак. ЖКХ: «Буквально гоняемся за стаей»
09.02.2019 11:49 — Новости Общества | Tut.by
По центру Полоцка бегает свора бродячих собак. К ней, по информации местных зоозащитников, прибиваются и домашние псы. В местном ЖКХ говорят, что отлов идет, но коммунальники вынуждены «буквально гоняться» за животными.
«В стае есть домашние собаки. Хозяева, срочно заберите своих», —
После того, как в конце января в Полоцке пес, похожий на ротвейлера,
Некоторые из псов, по словам людей, ведут себя агрессивно. Среди полочан есть даже те, кто выступает за отстрел безнадзорных животных.
Директор ЖКХ Полоцка Александр Михалевич
— Из-за того, что применение специальных усыпляющих или других средств невозможно по закону, мы буквально гоняемся за стаей. У нас нет государственного приюта (к сожалению или к счастью), в бюджете нет на это денег, поэтому передаем собачек волонтерам, которые и занимаются их судьбой.
Александр Михалевич отметил, что если бы в Беларуси было обязательное чипирование, можно было бы найти хозяина и выяснить, как собака попала на улицу.
— Однако у нас этого нет.
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По центру Полоцка бегает свора бродячих собак. К ней, по информации местных зоозащитников, прибиваются и домашние псы. В местном ЖКХ говорят, что отлов идет, но...
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