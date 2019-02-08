Мастер токарного дела





Токарь-универсал — такая специальность Александра Пилинского по диплому, и универсальным специалистом, мастером своего дела и высочайшим профессионалом назвал его Александр Дингелевский, заместитель директора ООО «Технотрансдеталь». Именно здесь вот уже пятый год в общей сложности работает Александр Пилинский. Предприятие специализируется на изготовлении заклепок, пружин, колец стопорных, изготавливает высокоточные изделия стержневого типа, а задача токаря — изготовление различных инструментов — втулок для шлифовки пружин, матриц для высадки заклепок, всевозможных высокоточных деталей и десятков других инструментов, нужных для того, чтобы производство работало. Этим и занимается Александр Иванович на своем токарном универсальном станке.

Токарному делу Александр Пилинский обучался в училище № 77 города Минска, на одном из столичных заводов и отработал затем 20 лет. О том, что человек в профессию попал не случайно и не зря, говорит тот факт, что в 1986 году он был признан лучшим молодым специалистом по Министерству станкостроения СССР. Представляете?! Стоит ли удивляться, что и сейчас его фотография — на районной Доске почета, он один из тех, кто по итогам 2017 года был признан лучшим по профессии.

О своей работе в бытность молодого специалиста говорит, что по сравнению с тем, что знает и умеет сейчас, тогда он был желторотым птенцом. О своих успехах сейчас хвастаться не любит, и сказал, что просто работает, делает то, что надо, и так, как надо. То, что токарь Пилинский свое дело выполняет отлично, относится к нему ответственно, подтвердил и Александр Дингелевский, ни второй раз повторять, ни дополнительно контролировать этого работника нет необходимости, и это дорогого стоит, заверил руководитель.

Как же добиться таких успехов и такой похвалы, как стать лучшим по профессии? Секрет прост, говорит Александр Пилинский, да и не секрет вовсе: надо не быть лентяем, если пришел на работу — работай, а не прохлаждайся. А еще надо постоянно учиться, уверен он, ведь на каждом производстве своя специфика, и в нее надо вникать, смотреть, спрашивать, думать, разбираться. Получить специальность только начало — приобретать навыки и оттачивать мастерство можно и нужно долгие годы. У Александра Пилинского за плечами 42 года работы токарем, и этого времени было достаточно, чтобы действительно стать мастером-универсалом. Помимо завода в Минске, он работал в ДРСУ-213 и лесхозе Глуска, сейчас трудится на частном предприятии. Принято считать, что у частника работать сложнее из-за высоких требований. Да, требования здесь высокие, соглашается Александр Иванович, но не запредельные: восьмичасовой рабочий день, обед, два выходных, но если пришел на смену — отработай ее добросовестно, сделай всё, как надо. Разве так не должно быть везде, резонно интересуется он. Должно быть. Однако не все так хотят, не все так привыкли. Он так привык и он так может. Несмотря на то, что подходит пенсионный возраст: в этом году у Александра Ивановича юбилей. Но о том, чтобы сохранить здоровье и силу, он заботился всегда: в молодости увлекался бегом и на каждый свой день рождения бежал марафон. Сейчас умеренные физические нагрузки обеспечивает огород, а лес дает возможность переключить внимание, отдохнуть душой. Вот такой Александр Пилинский — человек и токарь-универсал.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ