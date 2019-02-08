Лукашенко принимает участие в спортивном празднике “Минская лыжня – 2019”

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Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в республиканском зимнем спортивном празднике “Минская лыжня – 2019”, который проходит в столичном микрорайоне Веснянка, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства участвует в биатлонной эстафетной гонке. Кроме представителей высших органов власти на старт в этой гонке в составах двух десятков команд вышли известные спортсмены и деятели различных сфер, звезды белорусской эстрады, журналисты.

Александр Лукашенко пообщается с участниками и гостями праздника, понаблюдает за состязаниями в других гонках, наградит победителей и призеров забега “Восходящие звезды” в биатлонной гонке среди любителей на 1,5 км с массовым стартом.

Мероприятие проводится в рамках республиканской акции “Белорусская лыжня”.

Читать полностью: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-priehal-na-sportivnyj-prazdnik-minskaja-lyzhnja-2019-336009-2019/