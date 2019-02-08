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Проверьте, похожи ли вы на своих ровесников до 29 лет. Серьезный тест для юных белорусов

09.02.2019 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь выпустил сборник «Республика Беларусь в зеркале социологии», где есть целый раздел, посвященный молодежи. Предлагаем согласиться или не согласиться с нашими утверждениями и узнать, насколько же вы «попадаете» в мысли большинства людей от 18 до 29 лет (именно их опрашивал ИАЦ во втором квартале 2018). Let’s get it started!

 
 
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Предлагаем согласиться или не согласиться с нашими утверждениями и узнать, насколько же вы «попадаете» в мысли большинства людей от 18 до 29 лет.
 
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