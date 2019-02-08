Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь выпустил сборник «Республика Беларусь в зеркале социологии», где есть целый раздел, посвященный молодежи. Предлагаем согласиться или не согласиться с нашими утверждениями и узнать, насколько же вы «попадаете» в мысли большинства людей от 18 до 29 лет (именно их опрашивал ИАЦ во втором квартале 2018). Let’s get it started!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проверьте, похожи ли вы на своих ровесников до 29 лет. Серьезный тест для юных белорусов Предлагаем согласиться или не согласиться с нашими утверждениями и узнать, насколько же вы «попадаете» в мысли большинства людей от 18 до 29 лет.