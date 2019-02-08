Благотворительная ярмарка «С добрым сердцем» состоялась в Мирском художественном колледже





В Мирском художественном колледже продолжается Неделя мастерства и ремёсел. Среди самых интересных мероприятий, конечно же, мастер-классы, где каждый желающий может открыть в себе недюжинный талант настоящего мастера, а с помощью наших педагогов — профессионалов это под силу всем! Движения резца и кисти просто завораживают, и на глазах рождается маленькое чудо!

В этом году изюминкой Недели стала благотворительная ярмарка-продажа «С добрым сердцем!», в результате которой все вырученные средства от продажи сувенирной продукции, выполненной руками педагогов и учащихся колледжа, будут переданы нашему волонтёрскому отряду «Наследники» для покупки необходимых вещей пациентам социального отделения городской больницы в г.п. Мир.





Константин ПЕТРИМАН, заместитель директора Мирского ГХПТК