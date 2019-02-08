ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

48 процентов населения Беларуси считают белорусский язык родным

09.02.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

По данным социологического опроса, 48% населения Беларуси считают своим родным языком белорусский.

48 процентов населения Беларуси считают белорусский язык родным

На сайте ИАЦ опубликован опрос, в опросе приняли участие 1710 респондентов. Этот опрос проводился в 2017 году.

Результаты опроса показали, что 48% населения назвали родным языком белорусский, 41,5% считают родным русский, а вот 6% опрошенных назвали родным два языка — белорусский и русский. Также, 1% затруднились ответить, а 2% назвали родными польский и украинский языки.

На данный момент в повседневной жизни белорусский язык используют только 3% опрошенных, а 50% респондентов считают, что нужно расширять его применение в науке и образовании. Против высказались 44% респондентов.

Источник: Белнавiны

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным социологического опроса, 48% населения Беларуси считают своим родным языком белорусский. На сайте ИАЦ опубликован опрос, в опросе приняли
 
Новости дня
Новости общества
 
У городской больницы скорой помощи появится вертолетная площадка для санавиации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.02.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика