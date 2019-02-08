48 процентов населения Беларуси считают белорусский язык родным

По данным социологического опроса, 48% населения Беларуси считают своим родным языком белорусский.





На сайте ИАЦ опубликован опрос, в опросе приняли участие 1710 респондентов. Этот опрос проводился в 2017 году.

Результаты опроса показали, что 48% населения назвали родным языком белорусский, 41,5% считают родным русский, а вот 6% опрошенных назвали родным два языка — белорусский и русский. Также, 1% затруднились ответить, а 2% назвали родными польский и украинский языки.

На данный момент в повседневной жизни белорусский язык используют только 3% опрошенных, а 50% респондентов считают, что нужно расширять его применение в науке и образовании. Против высказались 44% респондентов.