«Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi» — триумфатор Национального конкурса «Искусство книги»

Национальный конкурс «Искусство книги» подвел итоги работы белорусских книгоиздателей в 2018 году и наградил победителей в 14 номинациях во Дворце искусства, передает корреспондент БЕЛТА.





Высшая награда в номинации «Триумф» присуждена 4-томному изданию «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi», выпущенному РУП «Белкартография» Государственного комитета по имуществу.





В номинации «ЛИТ-формат» почетный знак-символ «Золотой фолиант» и диплом победителя присужден издательству «Мастацкая лiтаратура» за книгу Алеся Рязанова «Такая i гэтакi: талакуе з маланкай дождж», а также диплом первой степени за книгу «Пялёсткi лотаса i хрызантэмы: Сто паэтаў Кітая XX стагоддзя». Издательство «Беларусь» отмечено дипломом ІІ степени за выпуск книги Адама Мицкевича «Пан Тадэвуш, або Апошні наезд у Літве».

Книги для юных читателей представлены в номинации «Вместе с книгой мы растем», в которой победителем стала «Залатая шарсцінка, срэбраная павуцінка» издательства «Медиал». Дипломы первой степени присуждены издательству Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска за книгу «Приключения семейного кота Гусарика» Татьяны Дашкевич и издательству «Альтиора Форте» за книгу Мишеля Ренери «Кто есть кто». Издательство «Мастацкая літаратура» награждено дипломом второй степени за книгу Валентины Поликаниной «Ни к чему быть одному».

В номинацию «Эврика» входили научные и научно-популярные издания. Лучшей стала книга «В ритме летящих лет… Очерки истории комсомола Беларуси» издательского дома «Звязда». Дипломы первой степени получили научно-популярное издание «Беларусь: путь в космос» и «Беларусь — Литва: время сближения» Владимира Дражина, изданной ОДО «Беловагрупп».

В номинации «Золотые скрижали» оценивались справочные и энциклопедические издания. «Золотой фолиант» и диплом победителя вручили издательству «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» за подготовку и издание персональной трехтомной энциклопедии «Янка Купала». Диплом первой степени получила книга-альбом «Музеи Беларуси» того же издательства. Диплом второй степени присужден издательству «Беларусь» за книгу Бориса Лазуко «У засені замкаў і палацаў: матэрыяльная культура сацыяльнай эліты Беларусі XII-пачатку XX стагоддзя».

В номинации «Учебник нового века» победу одержало издательство «Аверсэв» за выпуск учебного издания «Букварь для дошкольников». Диплом первой степени присужден учебнику «Геометрия. 8 класс» В.В.Казакова издательства «Народная асвета». Еще один диплом первой степени получило издательство «Харвест» за подготовку и выпуск обучающих изданий для детей «Вялікія літары. Вялікія малюнкі. Вялікі падарунак любімай дачушцы» и «Азбука для малышоў». Диплом второй степени за учебник «Немецкий язык. 5 класс. 1 и 2 части» вручили издательству «Вышэйшая школа».





В номинации «Духовность» диплом победителя вручили издательскому дому «Белорусская наука» за книгу Ольги Лобачевской «Мастацтва дзеля славы Божай: саламяныя іканастасныя вароты і царкоўна-культавыя прадметы». Первое место заняло издание «Свет Полоцкой земли: житие преподобной Евфросинии глазами детей» (Спасо-Евфросиниевский ставропигиальный женский монастырь Полоцка), а также книги «Мы не можем жить как все. Протоиерей Андрей Лемешонок» и «Близкие Богу и людям» (Свято-Елисаветинский женский монастырь Минска).

Победителями и обладателями диплома I степени в номинации «АРТ-книга» — издания по изобразительному искусству, факсимильные, репринтные, библиографические — стали издания Белорусской государственной академии искусств: «Величие и слава Могилевщины. Слава Беларуси и России» И.А.Марзалюка и изоальбом «Шедевры корпоративной коллекции Белгазпромбанка». Дипломом ІІ степени наградили литературно-художественное издание «Удасканальвайся. Совершенствуйся» П.А.Семченко издательства «Мастацкая літаратура» и альбом «Васіль Шаранговіч» («Беларусь»).

В номинации «Фотовзгляд» победу одержал фотоальбом «Беларусь. Послание миру» (ОДО «Беловагрупп»), дипломы первой степени присудили фатоальбомам «Нясвіж. Палацава-паркавы ансамбль. Сады і паркі» в серии «Нясвіж. Палацава-паркавы ансамбль» издателя А.А.Алексеева и «Бачу Беларусь такой. I am seeing Belarus like that» В.С.Цыдика (издательский дом «Звязда»), диплом ІІ степени у фотоальбома «Імгненні стагоддзя. 1918-2018» (УП «БелТА»).

В специальной номинации «В зеркале времени» диплом победителя присужден изданию «Почтовые марки Республики Беларусь. 2017» издательского центра «Марка» РУП «Белпочта», диплом І степени — «На переднем рубеже. Пограничная служба Беларуси» (ООО «Полиграфика»), диплом ІI степени — изданию «Беларускі крымінальны вышук. Белорусский уголовный розыск» («Беларусь»).





Комплект из трех книг в подарочном коробе «Першы «Буквар»: факсімільнае ўзнаўленне: да 400-годдзя выдання» Национальной библиотеки в специальной номинации «За вклад в сохранение духовного наследия» стал лучшим. Первое место заняла книга-альбом «Белорусские сокровища ЮНЕСКО» в серии «Культурное наследие Беларуси» (ОДО «Четыре четверти»), второе — издание «Янка Купала. «А хто там ідзе?» на мовах свету» издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки».

В специальной номинации «Содружество» победила книга Н.Игнатенко «Как транспорт помог друзьям Москву узнать» (ОДО «Беловагрупп» Минск, «МП-Пресса» Москва), диплом І ступени присужден книге Чингиза Айтматова «Буранны паўстанак. І вякуе дзень даўжэй за век» («Народная асвета»), диплом ІI степени — изданиям «Хрестоматия по литературному чтению. 2 класс», «Хрестоматия по литературному чтению. 3 класс» («Аверсэв» Минск, АСТ Москва).

2018 год в Беларуси был объявлен Годом малой родины. Поэтому одна из специальных номинаций конкурса «Искусство книги» посвящена теме малой родины и называется «Сцяжынкамі роднага краю». Диплом победителя присужден сборнику «Зямля бацькоў, святая…», который вышел в серии «100 вершаў» издательства «Мастацкая літаратура». Обладателями диплома І степени стали научно-популярные издания А.Зельского «Хатынь. Трагедия белорусского народа», Н.Яцкевич и М.Никитина «Тростенец. Трагедия народов Европы» («Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки»), диплома ІI степени — краеведческие издания «Лошница» и «Забашавічы» (ОДО «Четыре четверти»).

В персональных номинациях «Мастерство» лучшим иллюстратором книги назван Вячеслав Волынец за книгу «Казкі для гарэз» (ОАО «Харвест»), лучшим фотографом — Михаил Романюк за вклад в белорусскую национальную художественную фотокультуру, лучшим дизайнером — Михаил Анемподистов за идею, авторскую концепцию, текст и художественно-графическое исполнение издания «Колер Беларусі».





Специальными дипломами конкурса за подготовку серии книг «Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль» жюри отметило коллектив авторов Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» Н.П.Жерко, В.А.Быль, О.Д.Баженова, С.А.Егорейченко, В.В.Короленок, наградив дипломом «Лучший художественный проект», а также генерального директора НП ООО «ОКБ ТСП» С.Л.Ботяновского и директора ООО «Регула» И.П.Шумского наградили дипломами «Меценат», а директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» С.М.Климова и члена совета директоров НП ООО «ОКБ ТСП» доктора военных наук А.А. Павловского — дипломами «Идея».

Национальный конкурс «Искусство книги» проходит в Беларуси ежегодно. На нем профессионалы в области создания книги, ее художественного оформления и дизайна определяют лучшие из лучших книги прошедшего года. Организатором конкурса выступает Министерство информации Беларуси.

В нынешнем 58-м конкурсе «Искусство книги» участвовало 158 изданий от 40 организаций, после отбора художественно-экспертной комиссией осталось менее половины. Участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли заместитель министра информации Игорь Бузовский, директор Национальной библиотеки Роман Мотульский, председатель Белорусского союза художников Рыгор Ситница, председатель Белорусского союза дизайнеров Дмитрий Сурский, директор издательства «Кавалер» Константин Хотяновский, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, член союза дизайнеров Валерий Рогалевич во главе с ректором Белорусской государственной академии искусств Михаилом Борозной.

Награждение победителей конкурса прошло на полях XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая проводится под слоганом «Больше чем книги» по 10 февраля. На площадке около 3 тыс. кв.м представлено более 400 экспонентов от 37 стран. Ожидается, что выставку посетят около 60 тыс. человек. Организаторами выступают Министерство информации, Минский горисполком, Союз писателей Беларуси, соорганизаторы — министерства иностранных дел, образования, культуры, ОАО «Белкнига», ПК ООО «Макбел».

Источник: БелТА

Фото Максима ГУЧЕКА