Прогноз синоптиков на 8-10 февраля. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя

Поэтому в отдельных районах республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем местами по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0.. – 6°С, по востоку при прояснениях до – 8°С, максимальная днем – 2..+5°С.

10 февраля ночью через территорию Беларуси ожидается перемещение фронтального раздела, днем погоду будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе южных широт. Ночью на большей части территории республики, днем местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью – 5..+2°С, максимальная днем 0..+7°С.