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Лукашенко - о ЗОЖе белорусов: «Лыжи дай, скажи, что это хорошо, а потом еще за руку тащи на трассу»

09.02.2019 14:57 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси к следующей зиме должно быть налажено производство хороших отечественных лыж, сообщил журналистам в субботу президент Беларуси Александр Лукашенко, который принимал участие в соревнованиях «Минская лыжня-2019″. Подробности рассказывает Sputnik Беларусь.


Фото: пресс-служба президента

«Обещаю, что к следующей зиме будут хорошие отечественные лыжи», — сказал президент.

При этом он отметил, что отечественные лыжи будут использоваться для для массового спорта и подготовки спортсменов, а для лыжников топ-уровня будут закупать экипировку у известных мировых производителей.

Лукашенко рассказал, что в Беларуси уже налажен выпуск отечественных лыжных палок и ботинок, которые ему уже показали. Президент сказал, что отечественные лыжные ботинки ему очень понравились.

Он также рассказал, что сегодня лыжню бежал на лыжах французского производства. В Беларусь прислали 10 пар таких лыж, и он выбрал себе одну пару. Вместе с тем он посетовал, что в начале гонки не смог развить максимальную скорость"Вышел [на старт], а они не идут».

Лукашенко также cчитает, что в стране нужно активнее развивать занятия лыжным спортом.

«Я заставляю главу Администрации, а она весь народ (особенно школы) бегать на трассе. Разве это нормально: лыжи дай, скажи, что это хорошо, а потом еще за руку тащи на трассу? Я не понимаю, что за родители? Детей надо обязательно воспитывать в этом плане. Меньше болеть будут. Это факт».

Лукашенко считает, что нужно провести лыжные соревнования в школах и вузах, а также спросить с ректоров вузов, преподавателей и директоров школ, «почему они не тащат» на лыжные трассы студентов и и школьников.

«В советское время упаси господь не выполнить в школе программу по лыжам», — вспомнил свою юность президент.

 
 
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Лукашенко cчитает, что в стране нужно активнее развивать занятия лыжным спортом.
 
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