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«Закрутилось, как снежный ком». Что говорит в суде директор турфирмы, проигравшая деньги клиентов на ставках

09.02.2019 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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В суде Ленинского района Гродно с последним словом выступила 31-летняя жительница Гродно — директор турфирмы, клиенты которой заплатили деньги, но так и не улетели на запланированный отдых, сообщает «Гродненская правда».


Татьяна П. Скриншот видео ОНТ

Ранее гособвинитель просил признать девушку виновной в растрате денежных средств в особо крупном размере, подделке официальных документов, завладении имуществом путем обмана, а также причинении имущественного ущерба без признаков хищения.

— Полностью раскаиваюсь в содеянном. Я не имела права пользоваться чужими материальными средствами для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. Я это понимаю и, в принципе, и тогда понимала. Но закрутилось все, как снежный ком, из которого я не смогла выпутаться. Еще раз прошу прощения. Не прошу меня понять, действительно, это сложно сделать. Искренне раскаиваюсь и при вынесении приговора прошу это учесть, — сказала обвиняемая.

По материалам следствия, 31-летняя директор турфирмы с мая по август 2018 года получила от гродненцев более 39 тыс. рублей. Однако люди так и не смогли поехать на отдых — женщина присвоила их деньги и растратила, в частности, проиграла на ставках в букмекерских конторах.

Ущерб потерпевшим до сих пор не возмещен.

Женщина под стражей, ей грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Суд огласит приговор на следующей неделе.

 
Теги: Гродно
 
 
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В суде Ленинского района Гродно с последним словом выступила 31-летняя жительница Гродно - директор турфирмы, клиенты которой заплатили деньги, но так и не улетели...
 
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