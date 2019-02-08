Транспортные войска: два в одном или сладкая парочка

Можно даже смело сказать, что эти войска – своего рода ПТУ, окончив которое вы становитесь квалифицированным специалистом востребованной в народном хозяйстве, и прежде всего в его строительной отрасли, профессии. Например, монтажником, капровщиком, теодолитчиком…

Созданы транспортные войска были в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10 мая 2006 г. № 312 на базе железнодорожных, автомобильных и дорожных войск. И сегодня к соединениям этих войск относятся отдельные железнодорожные бригады, автомобильные и дорожно-мостовые бригады, а к воинским частям – отдельные батальоны, входящие в состав железнодорожных бригад, управление военных сообщений, база материально-технического обеспечения, отдельная рота охраны и обслуживания.

Одна из примечательных особенностей транспортных войск состоит в том, что их специалисты осуществляют боевую подготовку в ходе выполнения практических задач на объектах транспортной сети Республики Беларусь. Наиболее значимыми из них являются участие в строительстве наплавных и временных мостов, ремонт подъездных железнодорожных путей на объектах Белорусской железной дороги, оказание помощи сельскохозяйственным организациям в уборке урожая. Тем самым личный состав, например, 30‑й отдельной железнодорожной, 65‑й автомобильной и 36‑й дорожно-мостовой бригад, совершенствуя свою выучку и ратное мастерство в рамках учений и занятий, еще и приносит ощутимую пользу экономике нашей страны.

Транспортные войска Республики Беларусь принимали участие в строительстве таких крупных объектов, как Остров Мужества и Скорби, железнодорожный вокзал в Минске, мемориальный комплекс «Курган Славы», историко-культурный комплекс «Линия Сталина», Национальная библиотека Беларуси, лыжно-биатлонная база «Заячья поляна» и многих других. Кроме того, они постоянные участники трех государственных программ: «Дороги Беларуси», «Развитие лесного хозяйства» и «Торф».

Ныне личный состав транспортных войск успешно решает задачи по предназначению. Многим военнослужащим запаса они дали и дают путевку в успешную профессиональную гражданскую жизнь.

Показателен пример борисовчанина Артура Леухо, который сейчас служит в 36-й дорожно-мостовой бригаде транспортных войск в должности старшего монтажника 1-го отделения монтажного взвода 1-й монтажной роты.

Окончил Артур Борисовский государственный механико-технический колледж с дипломом техника-технолога сварочного производства. До призыва в армию работал на бобруйском заводе ОАО «Белшина» газосварщиком 3-го разряда.

После окончания школы подготовки младших специалистов 30 ождбр был назначен на должность старшего монтажника. И вскоре приобрёл немало навыков по возведению мостов САРМ, САРМ-М, БАРМ.

– После прохождения срочной военной службы планирую продолжить работу на «Белшине», – рассказывает парень. – Надеюсь, что опыт, полученный в армии, будет в полой мере востребован в жизни гражданской, он наверняка поможет мне добиться высоких результатов и в жизни, и в труде.

Павел Грачевский