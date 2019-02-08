ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Похоже, в сети появились фото интерьеров новых вагонов для минского метро

09.02.2019 20:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В субботу 9 февраля в сети появились фотографии, подписанные как «внутренности» нового поезда для минского метро.


Новые вагоны для минского метро видели и российские блогеры, которые приезжали в Беларусь в декабре 2018 года. Фото: Андрей Румянцев

Снимки появились в Telegram, в неофициальной группе 3-й линии метро в Twitter, а также в неофициальной группе БелЖД Вконтакте.

На фотографиях — работа над внутренней отделкой вагонов, предположительно — для третьей линии минского метро. Синие кресла вдоль стен, темный пол, сквозной проход между вагонами, о котором рассказывали раньше на предприятии «Штадлер Минск».

Поручни пока закрыты защитной пленкой. Кресла по краям от дверей отгораживают полупрозрачные перегородки.

Поезда для 3-й линии минского метро делают на заводе «Штадлер Минск». На заводе отмечали, что в составах будет по 168 и 212 сидячих мест. Снаружи вагоны будут в сине-белой цветовой гамме.

Обкатка новых электропоездов должна начаться в первом квартале 2019 года. После обкатки и сертификации можно начинать перевозку пассажиров.

Однако известно, что новые составы будут использоваться на третьей линии метро, которая, по последней официальной информации, откроется в 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синие кресла вдоль стен, темный пол, сквозной проход между вагонами
 
Новости дня
Новости общества
 
Транспортные войска: два в одном или сладкая парочка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика