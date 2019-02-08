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Похоже, в сети появились фото интерьеров новых вагонов для минского метро
09.02.2019 20:33 — Новости Общества | Tut.by
В субботу 9 февраля в сети появились фотографии, подписанные как «внутренности» нового поезда для минского метро.
Снимки
На фотографиях — работа над внутренней отделкой вагонов, предположительно — для третьей линии минского метро. Синие кресла вдоль стен, темный пол, сквозной проход между вагонами, о котором
Поручни пока закрыты защитной пленкой. Кресла по краям от дверей отгораживают полупрозрачные перегородки.
Поезда для 3-й линии минского метро делают на заводе «Штадлер Минск». На заводе отмечали, что в составах будет по 168 и 212 сидячих мест. Снаружи вагоны будут в сине-белой цветовой гамме.
Обкатка новых электропоездов должна начаться в первом квартале 2019 года. После обкатки и сертификации можно начинать перевозку пассажиров.
Однако известно, что новые составы будут использоваться на третьей линии метро, которая, по последней официальной информации, откроется в 2020 году.
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Синие кресла вдоль стен, темный пол, сквозной проход между вагонами
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