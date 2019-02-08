Похоже, в сети появились фото интерьеров новых вагонов для минского метро

В субботу 9 февраля в сети появились фотографии, подписанные как «внутренности» нового поезда для минского метро.



Новые вагоны для минского метро видели и российские блогеры, которые приезжали в Беларусь в декабре 2018 года. Фото: Андрей Румянцев

Снимки появились в Telegram, в неофициальной группе 3-й линии метро в Twitter, а также в неофициальной группе БелЖД Вконтакте .

Внутренности нового поезда для Минского метро от Stadler https://t.co/q7tDrCCYXV pic.twitter.com/V7xkPFyuSg — Трэцяя лінія (@metro_3d_line) 9 февраля 2019 г.

На фотографиях — работа над внутренней отделкой вагонов, предположительно — для третьей линии минского метро. Синие кресла вдоль стен, темный пол, сквозной проход между вагонами, о котором рассказывали раньше на предприятии «Штадлер Минск».

Поручни пока закрыты защитной пленкой. Кресла по краям от дверей отгораживают полупрозрачные перегородки.

Поезда для 3-й линии минского метро делают на заводе «Штадлер Минск». На заводе отмечали, что в составах будет по 168 и 212 сидячих мест. Снаружи вагоны будут в сине-белой цветовой гамме.

Обкатка новых электропоездов должна начаться в первом квартале 2019 года. После обкатки и сертификации можно начинать перевозку пассажиров.

Однако известно, что новые составы будут использоваться на третьей линии метро, которая, по последней официальной информации, откроется в 2020 году.