ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечно 68-летний художник-педофил получил 13 лет колонии

09.02.2019 22:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Молодечненского района 8 февраля вынес приговор 68-летнему жителю Минска, который на даче в Молодечненском районе рисовал детей и совершал с ними действия сексуального характера, пишет МЛЫН.by.

Обвиняемый – уроженец Могилевской области, житель Минска, женат. Мужчина осужден по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси

По делу проходили семь потерпевших в возрасте от восьми лет.

Установлено, что минчанин с 2013 по 2018 год на даче одного из садовых товариществ Молодечненского района приглашал к себе в качестве натурщиков детей и сексуально их домогался.

Суда Молодечненского района 8 февраля приговорил сужчину к 13 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски родственников потерпевших детей. Компенсация причиненного морального вреда составила в двух случаях по 500 рублей, и в одном случае – 6000 рублей.

Суд также постановил уничтожить 56 рисунков обвиняемого.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлено, что минчанин с 2013 по 2018 год на даче одного из садовых товариществ Молодечненского района приглашал к себе в качестве натурщиков детей и сексуально их...
 
Новости дня
Новости общества
 
Уважаемые акционеры ОАО «Борисовский ДОК»!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.02.2019
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика