В Молодечно 68-летний художник-педофил получил 13 лет колонии

Суд Молодечненского района 8 февраля вынес приговор 68-летнему жителю Минска, который на даче в Молодечненском районе рисовал детей и совершал с ними действия сексуального характера, пишет МЛЫН.by .

Обвиняемый – уроженец Могилевской области, житель Минска, женат. Мужчина осужден по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси

По делу проходили семь потерпевших в возрасте от восьми лет.

Установлено, что минчанин с 2013 по 2018 год на даче одного из садовых товариществ Молодечненского района приглашал к себе в качестве натурщиков детей и сексуально их домогался.

Суда Молодечненского района 8 февраля приговорил сужчину к 13 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски родственников потерпевших детей. Компенсация причиненного морального вреда составила в двух случаях по 500 рублей, и в одном случае – 6000 рублей.

Суд также постановил уничтожить 56 рисунков обвиняемого.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.