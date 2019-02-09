Уважаемые акционеры ОАО «Борисовский ДОК»!

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров ОАО "Борисовский ДОК"

от 29.03.2019г.

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г. и основные направления деятельности Общества в 2019г. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2018г. Отчет ревизионной комиссии о результатах ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018г. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018г. Утверждение распределения прибыли Общества за 2018г., начисление и порядок выплаты дивидендов по акциям ОАО "Борисовский ДОК". Утверждение направлений использования прибыли в 2019г. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. О внесении изменений в Устав общества. О даче согласия на вступление в Ассоциацию Борисовских промышленников и предпринимателей.

С материалами по вопросам повестки дня, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться начиная с 08 по 28 марта 2019года, по адресу г.Борисов, ул. Заводская, д.45 (кабинет председателя наблюдательного совета), либо 29 марта 2019г. по месту проведения собрания. Обращаться в рабочие дни с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00

Регистрация участников собрания с 12.00 до 12.50 по месту проведения собрания. Начало работы собрания – 29 марта 2019г., в 13.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2019г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) - паспорт; руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и заверенную доверенность.

Телефоны для справок: 78-01-31, 78-19-68