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«Многомамы» Бреста: как 250 многодетных матерей объединились в дружное сообщество

10.02.2019 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
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«Многомамы» города Бреста высаживают деревья в парке, убирают в крепости и танцуют под окнами роддома, пишет Zarya.by.


Фото из архива группы «Многомамы» и Zarya.by

Мои собеседницы — Екатерина Абрамчук и Оксана Думка — милые, обаятельные девушки. На первый взгляд, даже и не верится, что у Оксаны подрастает пятеро, а у Кати трое ребятишек. Подружками девчонки стали благодаря группе «Многомамы», в которой Катя — администратор, а Ксюша — активная участница. А буквально недавно они вместе с многочисленными подругами по «цеху» задували свечки на торте и принимали поздравления: их любимому детищу стукнуло целых два годика.

250 мирных мам

Идея сплотиться в маленьком кругу единомышленниц появилась у Екатерины после обсуждения в соцсетях строительства жилья. Когда в очередной раз в «огород» многодетных семей полетели не то что камни — булыжники, девушка решила: надо объединяться.

— И тогда я предложила всем, кому интересно, создать группу в Вайбере, буквально за час мне написало человек 20, — вспоминает Катя. — Потом участники потихоньку добавляли своих многодетных знакомых. Сегодня в группе 250 мам. Никто не ожидал, что она развернется до таких масштабов.

И в плане географии, кстати, тоже. Среди «многомам» теперь не только жительницы Бреста, но и Березы, Кобрина, Жабинки, Пружан. Одна из участниц не так давно перебралась в Минск, а другая — в Канаду.


Случалось, что к девчонкам «стучались» и единожды мамы, а также барышни, у которых дети пока что только в планах. Но, как правило, им вежливо отказывали, поскольку группа создавалась, чтобы обсуждать вопросы именно многодетных семей, не боясь острых язычков диванных критиков.

— Одна из наших мам сразу призналась, что у нее пока только двое, — говорит Екатерина, — но очень хочется третьего. И мы ее приняли в группу. А недавно узнали, что в этом году она официально пополнит ряды «многомам».

Конечно же, чего греха таить, идеально ровных и спокойных дискуссий в группе фактически не бывает, ведь мамы тоже имеют право на эмоции. Споры иногда настолько жаркие, что искры летят на десятки, а то и сотни километров. Но друг друга участницы стараются не оскорблять — таковы правила.


— Девочки есть девочки, — улыбается Оксана. — И в любом женском коллективе случаются конфликты. Но у нас с этим строго, как только начинается переход на личности и полив грязью, человек тут же вылетает вон. Поэтому у нас сейчас 250 мирных мам.

Всем бобра!

Ну, а для тех, кто не желает идти на мировую по доброй воле, все дружненько зовут… бобра. Не подумайте, во время дебатов «многомам» ни одно животное не пострадало. У бобра в этой истории совершенно противоположная функция.

— По интернету уже довольно давно гуляет фраза: «Всем бобра!», в смысле — добра, — поясняет Екатерина. — Так вот у нас она прижилась после одного случая. Как-то раз у меня было прекрасное настроение, а новости в группе были, наоборот, не очень. И тогда я написала длинный пост, а в конце пожелала всем бобра! Я сделала это нарочно, чтобы девчонки наконец улыбнулись и расслабились. Другие подхватили, и теперь, когда назревает конфликт, все вместе зовем бобра.


С тех пор симпатичный зубастик как общепризнанный разносчик добра стал негласным символом «многомам». Кстати, его помощь особенно ценна, признаются собеседницы, когда обсуждаются вопросы прививок и веры. А в таком непростом процессе развиртуализации бобр и вовсе сыграл ключевую роль. Ведь большинство девчонок, которые уже успели породниться в сети и стать близкими друг для друга людьми, вживую так никогда и не встречались. Чтобы идентифицировать «многомам» среди прочих мамочек, было решено в качестве опознавательного знака клеить на коляски картинки с изображением бобра.

А когда Оксана стала мамой в пятый раз и наступил день встречи семейства из роддома, для нее уже был заготовлен сюрприз. Разумеется, не без участия вышеупомянутого персонажа.

— У одной из наших девочек возникла идея сшить ей бобра — в честь появления на свет пятого ребенка, — рассказывает Екатерина. — К слову, с этого времени у нас появилась замечательная традиция дарить нашим мамочкам после рождения пятого такого самодельного красавца.


Впрочем, одним лишь бобром выписка Оксаны из роддома не ограничилась. Девчонки, помимо того, устроили у крыльца настоящий танцевальный флэш-моб. Из колонок гремела провокационная композиция «Да, я мать, и я умею танцевать!», а «многомамы» зажигательно плясали.

— Движения до безобразия простые, — смеется Екатерина. — Их придумала Вероника, одна из наших мам, которая профессионально занималась танцами. Кстати, наш танцевальный «бэнд» назывался тогда «Задумка бобра», очень символично, если учитывать, что у Оксаны фамилия Думка. Мы подготовились где-то за 5 дней, а участвовало порядка 30 человек. Теперь наши «многомаские» корпоративы не обходятся без этого номера. Окружающие тут же подхватывают. Это, как и наша группа, здорово объединяет.

И гугл в помощь

Буквально сразу простенькая «болталка» про жилье превратилась в настоящую информационную неотложку для многодетных семей. Теперь сюда можно обратиться с любыми житейскими вопросами.

Первая группа, которая выросла из «Многомам», называлась «Обжорки», в ней девчонки делятся рецептами вкусных блюд. Потом в отдельную «квартиру» отселились и те, кто делает ремонт, затем те, кто худеет, и пошло-поехало. Где дешевле купить памперсы, в какой санаторий отправить бабушку, и подходит ли серый стульчик к оранжевым обоям — мамы все разъяснят и наглядно продемонстрируют.


— Причем ответ получаешь сию же секунду, — говорит Оксана. — Например, стою я как-то на остановке возле «Алми» и гадаю, чем доехать до «Материка»? Вот и обращаюсь за подсказкой в группу. Прошлой зимой одна из наших мам везла детей в садик, машина заглохла, она, естественно, бросила клич в «вайбер». Рядом как раз проезжала другая мама, в итоге машину вытащили, детей развезли.

В общем, как в известном фильме «Заплати другому», помните? Когда герой в качестве благодарности за какую-либо услугу предлагал отблагодарить не его, а трех других человек, а те, в свою очередь, будут полезны еще одной тройке и так далее, запуская постепенно «цепочку добра». Примерно такая же философия и у «многомам», которые свято верят, что любое благодеяние обязательно вернется бумерангом.

Кто-то, например, недавно родил и хочет домашней выпечки — сестры по разуму тут же мчат с авоськами наперевес к окнам роддома. Счастливая и растроганная сластена, в свою очередь, сможет выручить подруг, когда, скажем, дети болеют, а в аптеку сходить некому.

— А главное — что удовольствие от такой взаимопомощи получаем не только мы, но и наши близкие, — резюмирует Оксана. — Если раньше мой муж считал, что вся надежда только на него, то сейчас точно знает: девчонки меня в беде не оставят.

Среди девчонок — представительницы разных профессий: юристы, бухгалтеры, педагоги, медики, экономисты и даже бизнес-вумен, поэтому помощь и совет здесь можно получить на все случаи жизни.

— Есть люди, которые, даже если и не знают ответ на вопрос, все равно докопаются до сути, перелопатив кучу литературы, форумов и прочего, — говорит Екатерина. — Наша мама Оля, мы ее называем Гугл, вот она как раз из таких.

Построил дом — посади дерево

Кстати, когда «многомамы» наконец решили выйти из «онлайна» и встретиться в реальной жизни, они отправились не в кафе на чашечку чая, а в парк… садить деревья.

— Нам хотелось познакомиться друг с другом, а еще показать, что мы не только берем, но и отдаем, — вспоминает Ксюша. — Человек, у которого мы закупали деревья — платаны, тоже загорелся идеей и вышел на посадку вместе с нами, поскольку сам многодетный отец. В городском парке был настоящий праздник, после работы мы выпускали шарики в небо.

Следующую партию деревьев большая компания высадила уже вблизи новостроек по улице Луцкой. «Многомамы» с удовольствием поддержали акцию местных властей «1000 деревьев к 1000-летию Бреста», но на этот раз вместо шариков участницы предпочли символические ленточки, которые повязали на саженцы.

Кроме этого, девчонки успели поработать на субботниках в Брестской крепости, где всем, даже самым маленьким, раздали грабли и лопаты. А после для шумной братии устроили долгожданное чаепитие.

В преддверии Нового года и Рождества Оксана с супругом и вовсе превратились в Деда Мороза и Снегурочку. Они стучались в дома других «многомам» и поздравляли малышей с праздником. А те, в свою очередь, передавали добрым волшебникам какой-нибудь гостинец. Эти гостинцы, которые сердобольные девушки подкрепили вкусняшками и одеждой, затем отправились в больницу к деткам, которые воспитываются без родителей.

— Еще хотелось бы провести акцию «Чистый лес», — делится планами Оксана. Потому что однажды поехали с семьей за город поискать подснежники, но ничего, кроме мусора, не нашли. В мыслях также организовать какой-нибудь подарок городу на 1000-летие. Многие считают, что если многодетный — значит, нищий. Мы хотим убедить окружающих, что это не так. Показать, что мы веселые, красивые, наши дети сыты, не волнуйтесь, у нас всё в порядке!

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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«Многомамы» города Бреста высаживают деревья в парке, убирают в крепости и танцуют под окнами роддома.
 
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