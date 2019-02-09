Приглашаем в мир красоты!

XVI Открытый конкурс по парикмахерскому искусству,

косметологии и эстетике, декоративной косметике,

нейл-дизайну ногтей, ювелирному мастерству, фотоработам,

флористике и созданию образа свадебного салона

«Мир красоты»

Приглашаем талантливых, одарённых, смелых и креативных мастеров, претендующих на звание чемпиона в своей номинации принять участие в Открытом конкурсе «Мир красоты» по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису, который состоится 22 марта 2019 во Дворце культуры.

«Мир красоты» – это совместный проект Молодечненского районного исполнительного комитета, Ассоциации парикмахеров и косметологов Республики Беларусь, ГУ «Дворец культуры г.Молодечно».

За 20 лет конкурс смог привлечь внимание участников не только из Беларуси, но и ближнего зарубежья, а также дал возможность получить признание профессионалов индустрии красоты и клиентов.

Участие в подобных конкурсах – это демонстрация достижений и способностей, обмен опытом, определение уровня творческого потенциала стилиста и путей совершенствования его мастерства.

«Мир красоты» включает три направления: «Номинация для парикмахеров», «Эстетическая номинация» и «Номинация ногтевого сервиса».

Работы участников будет оценивать сертифицированный судейский состав жюри международной категории, лауреаты чемпионатов Мира и Европы, неоднократные призёры международных и республиканских конкурсов.

Насыщенная программа, включающая мастер-классы, демонстрацию новейших технологий, выставки, позволит участникам обсудить широкий круг профессиональных тем, провести дискуссии с коллегами, обменяться опытом и, конечно, представить своё мастерство.

В рамках мероприятия пройдёт выставка свадебных товаров и услуг «Территория свадеб». И мы приглашаем к участию специалистов праздничной индустрии, свадебные салоны, декораторов, кондитеров, фотографов, флористов, ювелиров, видеооператоров, ведущих праздников, шоуменов – всех тех, от кого зависит организация праздника.

Конкурс «Мир красоты» – это самое подходящее место для ваших экспериментов, буйства красок и смешения стилей!

Заявки на участие принимаются до 16 марта по почте: mirkrasoty19@mail.ru

Подробная информация по тел. 8 (029) 773-31-29, 8 (0176) 74-62-42

Начало мероприятия в 10.00.

Фантазируй – Твори – Созидай!