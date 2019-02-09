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Мокрый снег с дождем и сильный ветер прогнозируются в Беларуси 11 февраля

10.02.2019 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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Мокрый снег с дождем и сильный ветер прогнозируются в Беларуси 11 февраля
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осадки в виде мокрого снега и дождя и сильный ветер ожидаются в Беларуси 11 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами будут слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый, днем местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. В середине дня будет от 0 до плюс 6 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осадки в виде мокрого снега и дождя и сильный ветер ожидаются в Беларуси 11 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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