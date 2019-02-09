|
В Серебрянке из окна выбросили кота
10.02.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by
9 февраля в группе «
Минчанин Юрий живет неподалеку от дома на Плеханова, 83. Сейчас он один из тех, кто следит за состоянием животного. По его словам, днем в субботу к нему обратилась соседка и рассказала, что из соседнего дома мужчина выбросил из окна четвертого этажа кота. Животное нашли рядом с разбитой мордой.
— Я подошел спустя пару минут, как его выбросили. Наш общий знакомый был свидетелем произошедшего. Мы вызвали милицию на хозяина кота.
По словам Юрия, хозяин — 60-летний мужчина, любит выпить. Милиционерам он объяснил, что произошедшее с котом «его личное дело».
— Он сказал, что так поступил, потому что кот орал и ходил на постель. В милиции сказали, что возможно на него заведут уголовное дело за жестокое обращение с животными.
После этого кота отвезли в ветлечебницу. Выяснилось, что при падении у него повредилось лёгкое, треснуло твёрдое небо. В диагнозе ветклиники указано «Шок 3 степени, пневмоторакс компенсированный. Возможно ушиб спинного мозга, рекомендован прием невролога после стабилизации по шоку, расщепление твердого неба».
— Ему еще повезло, обычно при падении с такой высоты позвоночники ломают, лапы. Мы делали рентген — сказали, что кости целы. Но пока он не может ногой шевелить — какое-то защемление или разрыв. Сегодня кота повезли на прием к неврологу, ему уже получше, но у него, конечно, шок. Он будет еще минимум несколько дней отходить, — рассказывает Юрий.
Несколько неравнодушных к истории людей вместе с Юрием следят за состоянием кота, ищут финансовую помощь. Временную передержку с медуходом для кота нашли еще день происшествия, но продолжают искать для него постоянных хозяев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас для кота ищут постоянного хозяина.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)