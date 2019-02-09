Отцовский клуб: где в Борисове учат быть папой

Помочь им в этом может проект «Папа-школа», модератором которого в Борисове является Александр Жучков.

Поиск кандидатов в первую борисовскую «Папа-школу» проводился через женские консультации. Здесь с семейными парами, которые готовятся стать родителями, несколько раз в месяц организовываются встречи. Именно на них Александр презентовал проект «Папа-школа».

– Когда формировалась первая группа, я записал около 150 номеров телефонов, – вспоминает Александр. – Потом выяснилось, что из этого количества только 10-15 человек хотят принять участие. Большого ажиотажа нет – многие психологически не готовы говорить откровенно на важные темы. А все потому, что обычно только девочек более или менее готовят к роли мамы. Мальчиков учат быть сильными и не плакать, а главное – быть добытчиком. Роль папы слабо представлена в воспитании. Принцип нашего проекта как раз и заключается в привлечении отцов к ответственному воспитанию детей с самого раннего детства. Также на занятиях мы говорим о том, что в семье не должно быть никакого насилия, а все спорные вопросы должны решаться путем обсуждения и компромиссов.

Занятия в мужском клубе проходят в формате открытого разговора. Молодые отцы посещают встречи, где обсуждают, как ухаживать за ребенком в первые месяцы жизни, как помочь жене справиться с послеродовой депрессией, как решить тот или иной спорный вопрос в воспитании детей. Мужчины, среди которых есть как состоявшиеся отцы, так и те, кто только готовится примерить на себя эту социальную роль, делятся друг с другом опытом, учатся на чужих ошибках, рассказывают об успехах. При необходимости Александр приглашает на уроки врачей, психологов, других интересных людей и специалистов.

– Прежде чем организовать «Папа-школу», я обязан был пройти обучение на специальных курсах для модераторов, – рассказывает Александр Жучков. – Его роль – не поучать и критиковать, а побуждать участников делиться своим опытом, рассказывать про возникающие сложности, задавать вопросы. По своему опыту могу сказать, что мужчину начинает интересовать ребенок, когда его можно взять на футбол, рыбалку, то есть в более осознанном возрасте. Но контакт отца с ребенком важен с самых первых часов жизни младенца. К сожалению, многие мужчины, посещающие «Папа-школу», еще во время первой встречи отмечают, что не могут вспомнить каких-то позитивных моментов общения со своими отцами в детстве.

В рамках проекта «Папа-школа» мужчины имеют возможность участвовать в летних лагерях, куда выезжают со своими детьми на несколько дней. Там в интересной форме проходят встречи, отцы могут в реальности продемонстрировать, как у них налажена связь с ребенком.

– Мы придумываем разные мероприятия, чтобы побудить отцов активно проводить больше времени с детьми, – рассказывает А. Жучков. – В декабре в Борисове прошел первый в Беларуси фестиваль причесок «Папа, постриги меня». Мужчины делали прически своим детям – стригли, плели косички, многие из пап делали это впервые. Было весело.

…Стать участником проекта «Папа-школа» Павла Скакуна подвигла его супруга. По прошествии времени он осознал, что не зря пришел на занятия.

– Мы разбирали много вопросов. Например, при какой температуре воды и как правильно купать ребенка, почему важно делать влажную уборку, нужно ли прививать малыша. После участия в проекте у меня сформировался совершенно другой взгляд на семью. Если раньше думал, что воспитание детей – это женская задача, то теперь придерживаюсь мнения, что оба родителя должны принимать равноценное участие. В нашей семье мы все делаем вместе, – сказал Павел.

Хороший папа не тот, кто готов выполнить любой каприз ребенка и откупиться от него дорогим подарком. Хороший папа играет с малышом, вместе смотрит фильмы, общается, наравне с мамой участвует в жизни ребенка. Именно такую точку зрения развивает и продвигает «Папа-школа».

Сейчас идет набор в новую группу проекта «Папа-школа». Занятия в ней бесплатные. Если вы хотите получить новый опыт и знания, то свяжитесь с Александром по телефону: 80297090992 (МТС).

Справка: «Папа-школы» зародились в Швеции в середине 60-х годов ХХ века. В нашей стране темой осознанного отцовства заинтересовались гораздо позже: первая белорусская «Папа-школа» появилась в 2009 году. В Борисове подобные занятия проходят на базе ТЦСОН. Главная цель проекта – помочь мужчинам осознать ценность общения с детьми. Более подробную информацию вы можете прочитать на сайте http://papa-school.by/.