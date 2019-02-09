ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отцовский клуб: где в Борисове учат быть папой

10.02.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 Помочь им в этом может проект «Папа-школа», модератором которого в Борисове является Александр Жучков.
Поиск кандидатов в первую борисовскую «Папа-школу» проводился через женские консультации. Здесь с семейными парами, которые готовятся стать родителями, несколько раз в месяц организовываются встречи. Именно на них Александр презентовал проект «Папа-школа».
– Когда формировалась первая группа, я записал около 150 номеров телефонов, – вспоминает Александр. – Потом выяснилось, что из этого количества только 10-15 человек хотят принять участие. Большого ажиотажа нет – многие психологически не готовы говорить откровенно на важные темы. А все потому, что обычно только девочек более или менее готовят к роли мамы. Мальчиков учат быть сильными и не плакать, а главное – быть добытчиком. Роль папы слабо представлена в воспитании. Принцип нашего проекта как раз и заключается в привлечении отцов к ответственному воспитанию детей с самого раннего детства. Также на занятиях мы говорим о том, что в семье не должно быть никакого насилия, а все спорные вопросы должны решаться путем обсуждения и компромиссов.
Занятия в мужском клубе проходят в формате открытого разговора. Молодые отцы посещают встречи, где обсуждают, как ухаживать за ребенком в первые месяцы жизни, как помочь жене справиться с послеродовой депрессией, как решить тот или иной спорный вопрос в воспитании детей. Мужчины, среди которых есть как состоявшиеся отцы, так и те, кто только готовится примерить на себя эту социальную роль, делятся друг с другом опытом, учатся на чужих ошибках, рассказывают об успехах. При необходимости Александр приглашает на уроки врачей, психологов, других интересных людей и специалистов.
– Прежде чем организовать «Папа-школу», я обязан был пройти обучение на специальных курсах для модераторов, – рассказывает Александр Жучков. – Его роль – не поучать и критиковать, а побуждать участников делиться своим опытом, рассказывать про возникающие сложности, задавать вопросы. По своему опыту могу сказать, что мужчину начинает интересовать ребенок, когда его можно взять на футбол, рыбалку, то есть в более осознанном возрасте. Но контакт отца с ребенком важен с самых первых часов жизни младенца. К сожалению, многие мужчины, посещающие «Папа-школу», еще во время первой встречи отмечают, что не могут вспомнить каких-то позитивных моментов общения со своими отцами в детстве.
В рамках проекта «Папа-школа» мужчины имеют возможность участвовать в летних лагерях, куда выезжают со своими детьми на несколько дней. Там в интересной форме проходят встречи, отцы могут в реальности продемонстрировать, как у них налажена связь с ребенком.
– Мы придумываем разные мероприятия, чтобы побудить отцов активно проводить больше времени с детьми, – рассказывает А. Жучков. – В декабре в Борисове прошел первый в Беларуси фестиваль причесок «Папа, постриги меня». Мужчины делали прически своим детям – стригли, плели косички, многие из пап делали это впервые. Было весело.
…Стать участником проекта «Папа-школа» Павла Скакуна подвигла его супруга. По прошествии времени он осознал, что не зря пришел на занятия.
– Мы разбирали много вопросов. Например, при какой температуре воды и как правильно купать ребенка, почему важно делать влажную уборку, нужно ли прививать малыша. После участия в проекте у меня сформировался совершенно другой взгляд на семью. Если раньше думал, что воспитание детей – это женская задача, то теперь придерживаюсь мнения, что оба родителя должны принимать равноценное участие. В нашей семье мы все делаем вместе, – сказал Павел.
Хороший папа не тот, кто готов выполнить любой каприз ребенка и откупиться от него дорогим подарком. Хороший папа играет с малышом, вместе смотрит фильмы, общается, наравне с мамой участвует в жизни ребенка. Именно такую точку зрения развивает и продвигает «Папа-школа».
Сейчас идет набор в новую группу проекта «Папа-школа». Занятия в ней бесплатные. Если вы хотите получить новый опыт и знания, то свяжитесь с Александром по телефону: 80297090992 (МТС).
Справка: «Папа-школы» зародились в Швеции в середине 60-х годов ХХ века. В нашей стране темой осознанного отцовства заинтересовались гораздо позже: первая белорусская «Папа-школа» появилась в 2009 году. В Борисове подобные занятия проходят на базе ТЦСОН. Главная цель проекта – помочь мужчинам осознать ценность общения с детьми. Более подробную информацию вы можете прочитать на сайте http://papa-school.by/.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принято считать, что воспитание детей – это сугубо женское дело, а мужчина должен зарабатывать и обеспечивать семью. Однако некоторые представители мужского пола...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пусть наши дети будут здоровыми, а мамы и папы – счастливыми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика