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Пусть наши дети будут здоровыми, а мамы и папы – счастливыми

10.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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Лапароскопия занимает важное место в гинекологии и помогает решать множество проблем женского здоровья. Лапароскопический метод лечения и диагностики – возможность проводить медицинское вмешательство через маленькие проколы с помощью оптической системы. Иногда это единственный шанс для женщины обрести счастье материнства.
– В родильном доме эксплуатируется лапароскопическая стойка с 2008 года. Это оборудование морально устарело и требует замены. Если сейчас мы не предпримем должных мер, то пациенты нашего региона могут остаться на длительный период без аппарата, – прокомментировал главврач УЗ «Борисовский родильный дом» А.В. Шипуло.
К слову, в 2018-м году в роддом были закуплены видеокольпоскоп и монитор пациента в палату интенсивной терапии за счет бюджетных средств. На этот год также запланировано приобретение нового оборудования на сумму 24 тыс. руб. Однако стоимость лапароскопической стойки гораздо выше и составляет
240 000 руб. Поэтому важно, чтобы как можно больше неравнодушных людей присоединились к акции и внесли посильную сумму.
На данный момент собрано почти
37 тыс. руб. Наибольшую лепту внесли ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ОАО «БЗПИ», ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», УЗ «Борисовский родильный дом», ЧП «Ледиком».
Уже многие борисовчане присоединились к акции. Если каждый из нас пожертвует всего 7-10 рублей, то в будущем шрамов станет меньше не только на телах борисовчан, но и на
сердцах…
Расчетный счет (благотворительный) учреждения здравоохранения «Борисовский родильный дом» для реализации социально-патриотического проекта «Моя малая родина»:
BY90 AKBB 3642 0000 0229 1620 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21612, УНП 691911652.

 
 
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В Борисове в 2018-м году по инициативе трудовых коллективов, общественных объединений, военнослужащих, предпринимателей, депутатского корпуса была объявлена...
 
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