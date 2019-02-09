Пусть наши дети будут здоровыми, а мамы и папы – счастливыми



Лапароскопия занимает важное место в гинекологии и помогает решать множество проблем женского здоровья. Лапароскопический метод лечения и диагностики – возможность проводить медицинское вмешательство через маленькие проколы с помощью оптической системы. Иногда это единственный шанс для женщины обрести счастье материнства.

– В родильном доме эксплуатируется лапароскопическая стойка с 2008 года. Это оборудование морально устарело и требует замены. Если сейчас мы не предпримем должных мер, то пациенты нашего региона могут остаться на длительный период без аппарата, – прокомментировал главврач УЗ «Борисовский родильный дом» А.В. Шипуло.

К слову, в 2018-м году в роддом были закуплены видеокольпоскоп и монитор пациента в палату интенсивной терапии за счет бюджетных средств. На этот год также запланировано приобретение нового оборудования на сумму 24 тыс. руб. Однако стоимость лапароскопической стойки гораздо выше и составляет

240 000 руб. Поэтому важно, чтобы как можно больше неравнодушных людей присоединились к акции и внесли посильную сумму.

На данный момент собрано почти

37 тыс. руб. Наибольшую лепту внесли ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ОАО «БЗПИ», ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», УЗ «Борисовский родильный дом», ЧП «Ледиком».

Уже многие борисовчане присоединились к акции. Если каждый из нас пожертвует всего 7-10 рублей, то в будущем шрамов станет меньше не только на телах борисовчан, но и на

сердцах…

Расчетный счет (благотворительный) учреждения здравоохранения «Борисовский родильный дом» для реализации социально-патриотического проекта «Моя малая родина»:

BY90 AKBB 3642 0000 0229 1620 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21612, УНП 691911652.