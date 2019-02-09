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«Диагноз» СОП – не наказание, а способ помочь

10.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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В профилактическом мероприятии приняли участие капитан милиции Наталья Ермолинская, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД, Анжела Красимова, педагог социальный ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района», а также работники Борисовского ГРОЧС.
– Наша главная задача – защита прав и законных интересов ребенка. Согласно законодательству, «ребенок имеет право на особую, преимущественную и первоочередную заботу как со стороны родителей, так и со стороны государства», – пояснила суть статуса СОП Н. Ермолинская.
– Социальные службы работают в тесном контакте с РУВД, управлением по образованию, поэтому в Беларуси не может быть оставленных без внимания детей – каждый ребенок находится под контролем. Если в семье, где проживает несовершеннолетний, случаются серьезные проблемы, об этом обязательно становится известно социально-педагогической и психологической службе детского сада или школы. Часто о скандалах сообщают соседи, родственники, иногда в милицию обращается, например, кто-то из родителей. Мы реагируем на каждый сигнал и проводим свое соцрасследование – собираем сведения о родителях, ребенке, проверяем условия проживания и т.д., – выработана целая система, алгоритм действий, прописанных в законодательстве. И только при наличии совокупности факторов коллегиально совместно с представителями других служб – медицинского учреждения, милиции, ГРОЧС, управления по образованию – выносим решение о признании несовершеннолетнего из семьи находящимся в социально опасном положении, – рассказала корреспонденту «А» Анжела Красимова. – Если родители отказываются изменять семейную ситуацию, не принимают предлагаемую помощь – не трудоустраиваются, отказываются от лечения, имеется угроза жизни и здоровью несовершеннолетних, детей у них изымают и помещают в детский социальный приют не более чем на 6 месяцев. Родителям дается полгода на изменение обстоятельств, из-за которых их дети признаны нуждающимися в государственной защите.
Во время рейда его участники посетили несколько семей – и в городе, и в районе. Про своих «подопечных» специалисты знают буквально все: вышел ли сегодня утром на работу, сколько имеет прогулов, какова задолженность по коммунальным платежам, сколько было посещений детей в приюте и т.д.
– Родителям, у которых изъяли детей, оказывается всесторонняя помощь со стороны государства путем межведомственного взаимодействия – с работодателем, коммунальной службой, территориальным центром, учреждением образования. Каждому выдается подпунктный план «возвращения» к нормальной жизни – все оступившиеся родители знают, что должны создать допустимые условия для возврата детей. Было бы желание… – пояснили специалисты.
В деревенском доме застали женщину, у которой в прошлом году изъяли двоих детей.
– Эта мать совершенно не заинтересована в возвращении детей – на работе прогулы, детей ни разу в приюте не посещала, ей даже не хочется увидеть недавно рожденную дочку. Женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, хотя несколько раз ее лечили и кодировали… Дальше только лишение родительских прав, – с грустью констатирует Наталья Ермолинская.
И такая ситуация, к сожалению, не единична, хотя положительные примеры тоже
есть.
– Важно понимать, что в статусе СОП нет ничего зазорного, как кажется некоторым. Сложная жизненная ситуация может возникнуть у каждого. Семьи ставят на учет не для того, чтобы пристыдить, а чтобы помочь им справиться с существующими проблемами с поддержкой всех служб, – пояснила педагог социальный А. Красимова.
Рейдовая группа посетила еще одну семью – маму с ребенком, который недавно вернулся из приюта, потому что женщина наладила жизнь.
– Женщина попала в тяжелое материальное положение, поэтому ребенка изъяли и отправили в приют. Меньше чем за полгода мать исправила ситуацию – устроилась на работу, сделала небольшой ремонт в квартире, купила ребенку недостающие вещи – вернулась к нормальной жизни, поэтому смогла забрать сына обратно. В Борисовском районе в прошлом году в 10 таких семей вернулись домой 16 детей, мы их тоже контролируем и поддерживаем, и, конечно, очень радуемся за них. Все дети хотят жить с родными родителями, поэтому воссоединенная семья, где созданы нормальные условия для проживания и воспитания детей, – лучшая награда за наш ежедневный труд, – подытожила Анжела Красимова.

Наш корр.

 
 
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565 детей в Борисовском районе признаны находящимися в социально опасном положении на 1 января 2019 года. За первый месяц текущего года у родителей изъято 6 детей – все...
 
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