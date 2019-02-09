Самолет из Казахстана совершил вынужденную посадку в Минске

Самолет компании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Минск. Об этом говорится на странице авиакомпании в Facebook.



Изображение: Air Astana Kazakhstan / facebook.com

Борт выполнял рейс КС903 по маршруту Атырау-Амстердам. Прервать полет пришлось в 7.31 по минскому времени по технической причине (авиакомпания не уточняет, по какой именно).

Посадка прошла в штатном режиме. Рейс КС 903 отменили, пассажиров пообещали вывезти другими авиалиниями.