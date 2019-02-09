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Самолет из Казахстана совершил вынужденную посадку в Минске

10.02.2019 17:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Самолет компании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Минск. Об этом говорится на странице авиакомпании в Facebook.


Изображение: Air Astana Kazakhstan / facebook.com

Борт выполнял рейс КС903 по маршруту Атырау-Амстердам. Прервать полет пришлось в 7.31 по минскому времени по технической причине (авиакомпания не уточняет, по какой именно).

Посадка прошла в штатном режиме. Рейс КС 903 отменили, пассажиров пообещали вывезти другими авиалиниями.

 
Теги: Минск
 
 
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