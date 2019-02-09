|
Самолет из Казахстана совершил вынужденную посадку в Минске
10.02.2019 17:38 — Новости Общества | Tut.by
Самолет компании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Минск. Об этом
Борт выполнял рейс КС903 по маршруту Атырау-Амстердам. Прервать полет пришлось в 7.31 по минскому времени по технической причине (авиакомпания не уточняет, по какой именно).
Посадка прошла в штатном режиме. Рейс КС 903 отменили, пассажиров пообещали вывезти другими авиалиниями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посадка прошла в штатном режиме.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)