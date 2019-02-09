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Фоторепортаж Маргариты КОРОЛЬ
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Яркие спортивные выходные
10.02.2019 — Новости Общества | Единство
Подробности читайте на страницах «А».
Фоторепортаж Маргариты КОРОЛЬ
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В «Раубичах» завершился финал республиканских соревнований «Снежный снайпер». Юных биатлонистов Минщины поддерживали болельщики из разных уголков области, в том...
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