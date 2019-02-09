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Сезонный подъем заболеваемости ОРИ вскоре пойдет на спад - Минздрав

10.02.2019 21:43 — Новости Общества | БелТА  
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Сезонный подъем заболеваемости ОРИ вскоре пойдет на спад - Минздрав
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями вскоре пойдет на спад, заявила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Как отметила Наталья Жукова, как ожидается, сезонный подъем продлится еще недели две. Нынешний уровень заболеваемости характерен для данного периода, потом, как ожидается, ситуация пойдет на спад.

По словам Натальи Жуковой, сейчас регистрируется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. В некоторых регионах, например, в Брестской области, заболеваемость ниже среднего уровня по стране, в Гомеле - несколько выше. В целом ситуация прогнозируемая и контролируемая. По результатам эпиднадзора, в пиковые недели вирус гриппа встречается не более чем у 20% всех заболевших.

В школах усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Проводится мониторинг количества отсутствующих в школах. "Для нас важно вовремя при необходимости принять те или иные меры. Есть школы, где отсутствует 6-8%, где-то - чуть больше 20%. Но это не та ситуация, которая требует каких-либо дополнительных мер, кроме тщательного соблюдения гигиенических и санитарных мер", - сказала Наталья Жукова.

В этом сезоне прививки против гриппа получили чуть больше 40% белорусов. Именно вакцинация - надежный способ защиты от гриппа, а также тяжелых форм респираторных заболеваний.

При наличии симптомов болезни Наталья Жукова порекомендовала обязательно обращаться к врачу и выполнять все назначения. Острые респираторные инфекции, грипп опасны осложнениями, поэтому самолечением заниматься не стоит.

Как сообщалось, среди заболевших преобладают дети - 68,3%. Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы, риновирусы). Вместе с тем отмечается рост активности гриппа, обусловленный циркуляцией вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и В, при доминировании вирусов гриппа A(H1N1)pdm09. Выделяются вирусы гриппа от пациентов с ОРИ и гриппоподобными заболеваниями, которые в основном не привиты. Летальных случаев от гриппа в стране не зарегистрировано.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями вскоре пойдет на спад, заявила заместитель министра...
 
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