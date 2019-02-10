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В Беларуси в 2019 году зарегистрировали два случая кори
10.02.2019 23:58 — Новости Общества | Tut.by
В 2018 году белорусские медики зарегистрировали 254 случая кори, а в 2019 — два. Об этом сообщила Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Беларуси, в эфире телеканала «
— Благодаря высокому уровню вакцинации населения, мы не прогнозируем каких-либо событий, связанных с заболеваемостью корью. Вместе с тем завозные случаи есть, единично они регистрируются, — сказала Наталья Жукова.
Основная задача министерства здравоохранения при завозном случае — определить всех людей, которые контактировали с заболевшим, и предложить им вакцинацию.
— Дополнительно было вакцинировано более 10 тысяч человек именно из «очагов» заболеваемости, которые контактировали с заболевшими корью. И это тоже дало свой результат, завозные случаи не распространились и не позволили ситуации ухушиться.
Напомним, в Украине
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В 2018 году случаев кори было 254.
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