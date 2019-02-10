Объезды, неудобства, коллапс. Когда откроют для машин Полоцкий путепровод в Витебске

Полоцкий путепровод в Витебске, закрытый на ремонт , обещают открыть для автотранспорта через 1,5 года. Даже в выходные на стройке рабочие дни, сообщает ОНТ.

Напомним, старый путепровод по требованию прокуратуры признали аварийным , и с 15 ноября 2018 года его закрыли для пешеходов и транспорта. На месте старого путепровода строят современную транспортную развязку с мостом.

Сейчас строители сносят старые конструкции. Подъездные пути с одной стороны полностью убрали. Техника разбирает насыпь с другой стороны моста. На части старого путепровода уже нет дорожного полотна, а еще недавно там были трамвайные пути и две полосы движения. По словам строителей, работа сложная: в этом месте большое число коммуникаций — связь, водопровод, канализация, газ.

Мост проходит над железной дорогой. Чтобы снести старую конструкцию путепровода, движение поездов остановят на 8 часов.

— Чтобы смонтировать ряд опор над железной дорогой, требуется 3 месяца. Таких опор — три группы: то есть эти работы займут 9 месяцев, — отметил первый заместитель гендиректора УКС облисполкома Веньямин Барсук.

Машины и общественный транспорт вот уже 3 месяца направляют в объезд. Это вызывает массу неудобств для горожан. Поэтому в первую очередь новый путепровод планируют открыть для автотранспорта — приблизительно через 1,5 года. А вот на строительство всей развязки с путепроводом понадобится около 4 лет.

Напомним, перед Новым годом председатель облисполкома Николай Шерстнев заявил , что Полоцкий путепровод отремонтируют оперативно:

— Я как губернатор понимаю, что этот объект мы должны не 4 года строить, а предельно — 1,5 года. За это время мы должны найти решение, как финансировать этот проект.