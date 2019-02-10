Пора почистить аккаунты

Мало кто догадывается, что просмотр так называемого «взрослого видео», многими воспринимаемый как шалость, может обернуться серьезными неприятностями, вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.





Так, в минувшем году в районе было возбуждено 4 уголовных дела по ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь: изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера. В январе нынешнего года по данной статье в отношении жителей нашего района уже возбуждено 2 уголовных дела.

– Сотрудниками отдела внутренних дел при помощи специальной программы регулярно проводится мониторинг социальных сетей на предмет размещения там подобных видеозаписей. В ходе очередного мониторинга у жителей райцентра и п. Красное Знамя на личных страницах в социальных сетях были выявлены видеозаписи с признаками порнографических сцен, которые были изъяты и направлены на экспертизу, – рассказал старший следователь районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Александр Сапунов. – Оба обвиняемых, совершеннолетние (ответственность по данной статье наступает с 18 лет), работающие молодые люди из вполне благополучных семей, на данный момент, пока ведется следствие, находятся под подпиской о невыезде.

Хотелось бы призвать жителей района: внимательно просмотрите видеозаписи и снимки, размещенные в ваших личных аккаунтах, и при наличии любых материалов, содержащих хоть какой-то намек на порнографию, незамедлительно удалите, иначе это может обернуться для вас серьезной проблемой. Также отметим, что данное преступление не имеет срока давности, а значит, можно оказаться наказанным за материалы, размещенные несколько лет назад, о которых вы уже благополучно забыли.

К сведению!

Статья 343. Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера

1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо распространение, рекламирование, трансляция или публичная демонстрация порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом.

2. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой или с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной сети электросвязи, а равно распространение, рекламирование, трансляция или демонстрация заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.

Марина ЛУСЕВИЧ.