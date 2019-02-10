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Тепло, но облачно и сыро. Погода в Витебске на неделю
11.02.2019 10:01 — Новости Общества | Tut.by
На неделе будет довольно тепло для последнего месяца зимы, но облачно и сыро. Не порадует солнцем и праздник — День влюбленных. Такой прогноз
В понедельник, 11 февраля, днем около нуля. Южный ветер порывами до 17 метров в секунду. К вечеру синоптики прогнозируют мокрый снег.
Во вторник, 12 февраля, в течение суток до +2°С — днем, и до 2 °C — вечером. По-прежнему ветрено, мокрый снег.
В среду, 13 февраля, чуть подморозит: ночью −3…5°С, днем −1…3°С. Снег. Ветер успокоится.
В четверг, 14 февраля, днем от 0 до −2°С. Облачно. Возможен снег.
В пятницу, 15 февраля, ночью до 4 градусов мороза, днем — около нуля. Снег, а с утра — туман.
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На неделе будет довольно тепло для последнего месяца зимы, но облачно и сыро. Не порадует солнцем и праздник - День влюбленных.
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