«Попал под волну». Начался суд над академиком, главным травматологом страны Александром Белецким

В Минске начался суд над ученым, академиком, лауреатом госпремии, известным врачом Александром Белецким. Директору РНПЦ травматологии и ортопедии предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере).





— Он великолепный врач, знаю его давно, еще наши родители были знакомы, — говорит Сергей Сомаль, друг обвиняемого. — Не верю в его виновность однозначно, никогда не было взяток. Может, букет цветов, бутылка спиртного.

— Вы видели съемку КГБ, на которой показано, как в его доме нашли 500 тысяч долларов? — спросил TUT.BY.

— Не ведитесь на то, что говорят. Речь не о наличных, а об общей сумме в эквиваленте. Например, в эту стоимость вошли дорогостоящие часы, — уверен Сергей.





В Минский городской суд обвиняемого Александра Белецкого пришли поддержать друзья.

— Думаю, он попал под волну. На то и суд, чтобы разобраться, — уверен Валерий.

Сам Белецкий появился в зале суда за несколько минут до процесса. Он отказался от комментариев и сел на первую скамью.

Академику 61 год.

— Где вы работаете? — уточняет судья Валентина Зенькевич.

— Сейчас пенсионер, — отвечает фигурант уголовного дела. По словам врача, он был под стражей с 5 июля 2018 года по 3 января 2019 года.





Напомним, о задержании директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого рассказал 11 июля 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик .

«Александр Белецкий задержан и заключен под стражу за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования со стороны коммерческих структур и своевременную плату за оказанные услуги. При проведении обыска в его гараже и по месту жительства в тайниках обнаружено порядка $ 500 тыс. в эквиваленте», — сообщил Вакульчик.

Как узнал TUT.BY, Александр Белецкий покинул СИЗО в начале января. КГБ тогда от комментариев отказались. Какая мера пресечения была применена к академику, было неизвестно. Кстати, за несколько месяцев до своего задержания Александр Белецкий удостоился звания академика.

Сейчас главному травматологу предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Недавно по это же части и статье к 6 годам лишения свободы был осужден замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий , главный врач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченка за получения взяток приговорен к пяти годам.