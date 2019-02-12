Столбцы после трагедии, суд над главредом TUT.BY и мегамногодетный пенсионер - все за вчера

А мы вчера весь день следили за судом над нашим главным редактором Мариной Золотовой. Ее, напомним, обвиняют в бездействии должностного лица — мол, знала, но не воспрепятствовала сотрудникам заходить в закрытую ленту новостей госагентства БЕЛТА. Марина вину не признает. В суде ее встретили аплодисментами, зал встал. БЕЛТА попросила суд провести в закрытом режиме, ссылаясь на защиту информации — судья отказал. Вчера в процессе допросили представителей БЕЛТА — и мы узнали, что пароли подписчикам передавались по факсу, вся информация на сайте БЕЛТА является уникальной, заход в подписку третьих лиц — это «подрыв авторитета», но в агентстве раньше не было запрета на передачу логина и пароля третьим лицам. Подробнее — здесь. Сегодня (и до конца недели точно) продолжение.
Вот у нас интервью с бизнесменом Виктором Прокопеней. Говорили про СИЗО, страх, деньги, Гуцериеве, как исправить мрачный бизнес-климат Беларуси и зачем его девятилетний сын нанял двух пакистанцев и одного китайца. В 2013-м Виктор, кстати, хотел нас — TUT.BY — купить, но не сложилось.
В суде по делу главного травматолога страны академика Белецкого начали выступать врачи. Также посчитали деньги семьи Белецких: откуда у жены BMW X3 и 50 тысяч долларов на счетах, где академик взял 354 600 долларов и 65 000 евро, на которые сейчас наложен арест, почему почти не тратили на продукты питания…
Кстати, о торговле. Минчане часто обсуждают множество полупустых торговых центров в городе, в которых нет ни людей, ни брендов. Мы же решили узнать, за счет чего другие ТЦ становятся успешными, как генерируют трафик и сколько вкладывают в развитие. Первым торговым центром, где мы задаем эти вопросы, стал Dana Mall (и расскажем, конечно, будет ли там H&M).
Стало известно, что Евросоюз выделит больше миллиарда евро на модернизацию транспортной системы Беларуси. На что потратят — расскажем здесь, а пока важно понимать, что этот инвестиционный план — беспрецедентный.
Смотрите, какие крутые люди рядом живут! Вот два белоруса, которые попали в тридцатку лучших молодых предпринимателей Forbes — смотрите, чем они занимаются. Раньше, напомним, в рейтинг «30 до 30» вошли создатели сервиса MSQRD — Сергей Гончар и Евгений Невгень. А вот житель Витебска Владимир — и, представляете, у него 19 родных (биологических) детей и 73 внука! «Знаю всех внуков — и по именам, и кто чей сын или дочка. Хотя их все прибавляется и прибавляется! Не так-то и легко столько внучат запомнить и всем уделить внимание, правда? Но стараюсь как могу. А вот сколько кому лет, могу уже и запутаться. Бывает, что путаюсь, когда родились и собственные дети. Но ведь помнить все дни рождения — не самое главное. Главное — детей и внуков любить». А какой молодец слабовидящий тренер по футболу, который работает с такими же пацанами в интернате! И познакомим вас заодно с его воспитанником Русланом, который 14 февраля вынесет мяч на игру БАТЭ против лондонского «Арсенала». А его партнеры по команде отправятся с тренером в Борисов смотреть большой футбол с трибун арены.
Расскажем вам, как живет линия помощи жертвам домашнего насилия. «Только никому не передавайте адрес», — в третий раз говорят нам в офисе общенациональной линии помощи пострадавшим от домашнего насилия. Небольшое помещение вдалеке от центра найти сложно, даже зная адрес, но правила безопасности — есть правила безопасности. Консультантки говорят, что в их практике были случаи неприятных вторжений со стороны родственников абонентов. Как им работается после отказа от подготовки законопроекта о противодействии домашнему насилию?
Помните резонансный логотип, который «Студия Артемия Лебедева» за 1700 долларов разработала для бургерной из Гомеля «ДжонФедор»? Логотип тогда не понравился никому, в итоге бургерная открылась без скандального лого. И вот спустя год стало известно, что владельцы «ДжонФедор» заказали новый дизайн у российского брендингового агентства «Остров Свободы». Как вам?
Хорошего дня — и не скучайте! Ну, а если уж скиснете, то посмотрите, как решил проблему ваш «коллега» из Ставрополя. Там на дорогах заметили необычные «жигули», которые с большой скоростью двигались по дороге задом наперед. Удивительно, но их водитель не ехал задним ходом! Объяснить, как так?