Столбцы после трагедии, суд над главредом TUT.BY и мегамногодетный пенсионер - все за вчера

Доброе утро!

Президент улетел в Сочи, помните? Они с Путиным не виделись уже полтора месяца. На фоне трех встреч за один лишь декабрь это уже немало. Все спорные моменты в отношениях двух стран проговорены уже несколько раз, а как их решать, пока мало кто понимает. Вот здесь расскажем, с чем и зачем Лукашенко едет аж на две сочинские встречи подряд со своим российским коллегой. (Кстати, читали, чем Путин займется после окончания президентского срока ?)









Расскажем вам, как живет линия помощи жертвам домашнего насилия . «Только никому не передавайте адрес», — в третий раз говорят нам в офисе общенациональной линии помощи пострадавшим от домашнего насилия . Небольшое помещение вдалеке от центра найти сложно, даже зная адрес, но правила безопасности — есть правила безопасности. Консультантки говорят, что в их практике были случаи неприятных вторжений со стороны родственников абонентов. Как им работается после отказа от подготовки законопроекта о противодействии домашнему насилию?

. «Только никому не передавайте адрес», — в третий раз говорят нам в офисе общенациональной линии помощи . Небольшое помещение вдалеке от центра найти сложно, даже зная адрес, но правила безопасности — есть правила безопасности. Консультантки говорят, что в их практике были случаи неприятных вторжений со стороны родственников абонентов. Как им работается после законопроекта о противодействии домашнему насилию? Помните резонансный логотип, который «Студия Артемия Лебедева» за 1700 долларов разработала для бургерной из Гомеля «ДжонФедор» ? Логотип тогда не понравился никому, в итоге бургерная открылась без скандального лого. И вот спустя год стало известно, что владельцы «ДжонФедор» заказали новый дизайн у российского брендингового агентства «Остров Свободы». Как вам ?

для ? Логотип тогда не понравился никому, в итоге бургерная открылась без скандального лого. И вот спустя год стало известно, что владельцы «ДжонФедор» заказали новый дизайн у российского брендингового агентства «Остров Свободы». ? Хорошего дня — и не скучайте! Ну, а если уж скиснете, то посмотрите, как решил проблему ваш «коллега» из Ставрополя. Там на дорогах заметили необычные «жигули», которые с большой скоростью двигались по дороге задом наперед. Удивительно, но их водитель не ехал задним ходом! Объяснить, как так ?

Все новости вторника, 12 февраля





Кстати! В выходные же в Раубичах пройдет биатлонная «Гонка легенд». В программе праздника — проводы Дарьи Домрачевой из большого спорта и еще много чего интересного. Посмотрите на состав участников — и бегом за билетами !

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