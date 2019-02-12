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Столбцы после трагедии, суд над главредом TUT.BY и мегамногодетный пенсионер - все за вчера

13.02.2019 07:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Президент улетел в Сочи, помните? Они с Путиным не виделись уже полтора месяца. На фоне трех встреч за один лишь декабрь это уже немало. Все спорные моменты в отношениях двух стран проговорены уже несколько раз, а как их решать, пока мало кто понимает. Вот здесь расскажем, с чем и зачем Лукашенко едет аж на две сочинские встречи подряд со своим российским коллегой. (Кстати, читали, чем Путин займется после окончания президентского срока?)

  • Перед поездкой наш президент рассмотрел кадровые вопросы. Изменения есть и в столице, и в регионах, и в управделами президента, и среди наших послов. Наказ Лукашенко дал суровый: «Железная должна быть дисциплина и результат. Сказано лыжи сделать — делайте, у вас есть предприятие. Сказано землю копать — надо копать и хлеб возделывать».
  • А мы вчера весь день следили за судом над нашим главным редактором Мариной Золотовой. Ее, напомним, обвиняют в бездействии должностного лица — мол, знала, но не воспрепятствовала сотрудникам заходить в закрытую ленту новостей госагентства БЕЛТА. Марина вину не признает. В суде ее встретили аплодисментами, зал встал. БЕЛТА попросила суд провести в закрытом режиме, ссылаясь на защиту информации — судья отказал. Вчера в процессе допросили представителей БЕЛТА — и мы узнали, что пароли подписчикам передавались по факсу, вся информация на сайте БЕЛТА является уникальной, заход в подписку третьих лиц — это «подрыв авторитета», но в агентстве раньше не было запрета на передачу логина и пароля третьим лицам. Подробнее — здесь. Сегодня (и до конца недели точно) продолжение.


  • Утром 11 февраля размеренную жизнь Столбцов потрясла трагедия: ученик 10-го класса средней школы № 2 напал с ножом на учительницу и одноклассников. Два человека погибли, еще двое находятся в больнице. Что стало известно о трагедии в Столбцах за эти два дня? Собрали главное. Школа открыта, но на занятия пришли не все дети. Похороны погибших пройдут сегодня. Семьям пострадавших оказали материальную помощь. Вчера о происшествии высказался президент: «Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого не было, ни в советские времена, ни в переломный период». Во всех школах страны теперь хотят усилить меры безопасности. Сам подросток пока отказывается от показаний, стало известно, что в рюкзаке у него был молоток, дымовые шашки и петарды. А вот что говорят родители напавшего в школе мальчика.
  • Вот у нас интервью с бизнесменом Виктором Прокопеней. Говорили про СИЗО, страх, деньги, Гуцериеве, как исправить мрачный бизнес-климат Беларуси и зачем его девятилетний сын нанял двух пакистанцев и одного китайца. В 2013-м Виктор, кстати, хотел нас — TUT.BY — купить, но не сложилось.
  • В суде по делу главного травматолога страны академика Белецкого начали выступать врачи. Также посчитали деньги семьи Белецких: откуда у жены BMW X3 и 50 тысяч долларов на счетах, где академик взял 354 600 долларов и 65 000 евро, на которые сейчас наложен арест, почему почти не тратили на продукты питания…
  • А вы заметили, что в январе те самые продукты (мы-то на них тратимся!) рекордно подорожали? Цены на продовольственные товары за месяц выросли сразу аж на 1,3% — в последний раз продовольственную инфляцию на таком уровне фиксировали в октябре 2017 года. Смотрите, стоимость каких товаров больше всего увеличилась. А ведь некоторые белорусы работу и на 500 рублей зарплаты найти не могут — и как жить?
  • Кстати, о торговле. Минчане часто обсуждают множество полупустых торговых центров в городе, в которых нет ни людей, ни брендов. Мы же решили узнать, за счет чего другие ТЦ становятся успешными, как генерируют трафик и сколько вкладывают в развитие. Первым торговым центром, где мы задаем эти вопросы, стал Dana Mall (и расскажем, конечно, будет ли там H&M).
  • Белорусы будут по-новому платить за коммунальные услуги. Вот здесь собрали все изменения, которые для вас подготовили власти.
  • Стало известно, что Евросоюз выделит больше миллиарда евро на модернизацию транспортной системы Беларуси. На что потратят — расскажем здесь, а пока важно понимать, что этот инвестиционный план — беспрецедентный.
  • Смотрите, какие крутые люди рядом живут! Вот два белоруса, которые попали в тридцатку лучших молодых предпринимателей Forbes — смотрите, чем они занимаются. Раньше, напомним, в рейтинг «30 до 30» вошли создатели сервиса MSQRD — Сергей Гончар и Евгений Невгень. А вот житель Витебска Владимир — и, представляете, у него 19 родных (биологических) детей и 73 внука! «Знаю всех внуков — и по именам, и кто чей сын или дочка. Хотя их все прибавляется и прибавляется! Не так-то и легко столько внучат запомнить и всем уделить внимание, правда? Но стараюсь как могу. А вот сколько кому лет, могу уже и запутаться. Бывает, что путаюсь, когда родились и собственные дети. Но ведь помнить все дни рождения — не самое главное. Главное — детей и внуков любить». А какой молодец слабовидящий тренер по футболу, который работает с такими же пацанами в интернате! И познакомим вас заодно с его воспитанником Русланом, который 14 февраля вынесет мяч на игру БАТЭ против лондонского «Арсенала». А его партнеры по команде отправятся с тренером в Борисов смотреть большой футбол с трибун арены.


  • Расскажем вам, как живет линия помощи жертвам домашнего насилия. «Только никому не передавайте адрес», — в третий раз говорят нам в офисе общенациональной линии помощи пострадавшим от домашнего насилия. Небольшое помещение вдалеке от центра найти сложно, даже зная адрес, но правила безопасности — есть правила безопасности. Консультантки говорят, что в их практике были случаи неприятных вторжений со стороны родственников абонентов. Как им работается после отказа от подготовки законопроекта о противодействии домашнему насилию?
  • Помните резонансный логотип, который «Студия Артемия Лебедева» за 1700 долларов разработала для бургерной из Гомеля «ДжонФедор»? Логотип тогда не понравился никому, в итоге бургерная открылась без скандального лого. И вот спустя год стало известно, что владельцы «ДжонФедор» заказали новый дизайн у российского брендингового агентства «Остров Свободы». Как вам?
  • Хорошего дня — и не скучайте! Ну, а если уж скиснете, то посмотрите, как решил проблему ваш «коллега» из Ставрополя. Там на дорогах заметили необычные «жигули», которые с большой скоростью двигались по дороге задом наперед. Удивительно, но их водитель не ехал задним ходом! Объяснить, как так?

Все новости вторника, 12 февраля


Кстати! В выходные же в Раубичах пройдет биатлонная «Гонка легенд». В программе праздника — проводы Дарьи Домрачевой из большого спорта и еще много чего интересного. Посмотрите на состав участников — и бегом за билетами!

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Кстати! В выходные же в Раубичах пройдет биатлонная «Гонка легенд». В программе праздника - проводы Дарьи Домрачевой из большого спорта и еще много чего...
 
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